機票又要變貴！3大國航明起調漲燃油附加費 長程航段多收204元

記者柯美儀／台北報導

航空燃油附加費隨國際油價波動，3大國航公告明（7）日起調整國際航線客運燃油附加費，如長程每航段就增加204元。今年7月國航才剛調漲過附加費，本次調幅與上次相同。

目前國航的國際航線客運燃油附加費收取標準，為依據中油公司國際航空燃油公告牌價變化調整，並報請民航局備查。今年7月7日國航才剛調漲過燃油附加費價格，與這次相同都是短程航線每航段調升2.5美元、長程線每航段調升6.5美元。

中油公司12月公告，航空燃油每桶價格101.77美元、基準油價每桶40美元。華航、長榮及星宇航空也公告調漲燃油附加費，12月7日起短程航線(包含香港航線)每航段收取20美元（約台幣628元）、增加2.5美元（約台幣78元），長程航線每航段52美元（約台幣1632元）、增加6.5美元（約台幣204元）。

根據各航空公司公告，華航今年上半年客機燃油成本占營業支出比例為25.7％。依照最新中油油價，每名長程航線旅客新增燃油成本約197.66美元、短程航線約42.62美元，扣除核准徵收的燃油附加費後，華航仍需自行吸收約80％與65％的新增成本。

長榮航空同期燃油成本占比為32.06％，每名長程航線旅客新增燃油成本約291.99美元、短程航線約48.86美元，公司自行吸收比例分別為82％與59％。星宇航空燃油成本占比26.65％，每名長程、短程旅客新增燃油成本分別為93.81美元與23.72美元，自行吸收比例為68％與52％。

