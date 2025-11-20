機票多花5千買靠窗座位！登機竟「坐在牆邊」 乘客怒告2大航空公司
搭飛機時選什麼座位最好呢？近日有多名乘客對美國達美航空（Delta AirLines）、聯合航空（United Airlines）提起聯合訴訟，表示他們支付額外費用購買「靠窗」座位，結果卻被安排在牆壁旁邊。對此，聯合航空要求法官駁回訴訟。
據《紐約郵報》報導，美國多名乘客對達美航空、聯合航空提起集體訴訟，他們表示訂機票時額外付費購買「靠窗」座位，結果上飛機卻被安排在牆壁旁邊。一名乘客表示，她額外支付高達169.99美元（換算約新台幣5100元），但是登機後卻只看得到機艙牆壁。對此，航空公司表示，靠窗座位是指靠近飛機主體牆壁的座位，不一定是指有風景的座位。
面對乘客提起的訴訟，聯合航空要求法官駁回該訴訟。聯合航空的律師指出，聯合航空的運輸合約中，沒有明確保證靠窗座位一定能看得到外面的景色。由於管線、電線的位置，在波音737飛機中至少會有一排座位是沒有窗戶，然而這種型號的飛機，在聯合航空占比50%以上。另外，空巴A320、波音757也存在有座位沒有窗戶的狀況。
不過，乘客們提起訴訟時指出，其他航空公司會在預定過程中告知乘客，靠窗座位是否真的有窗戶，但是聯合航空、達美航空卻沒有發出提醒。乘客們指控，聯合航空的說法違背乘客的合理預期，「他們不知情地為沒有窗戶的靠窗座位支付了額外的費用，消費者理應得到更好的對待，而不是空洞的承諾和聯合航空的文字遊戲」，既然航空公司對曾經的免費服務收費，乘客至少應能期望支付額外費用，就能獲得相應的服務或產品。
乘客們強調，有許多人害怕搭飛機，或是對幽閉空間感到恐懼，也有人會暈機，窗戶則可以大大減低這種不適感，「無論購買窗戶的動機是什麼，如果知道他們購買的是沒有窗戶的靠窗座位，他們根本就不會選擇這些座位，更不用說為此支付額外的費用了」。這項案件的審理日期訂在2027年6月7日。
