機票姓名欄「莫名多2英文字母」 旅客嚇壞急叩客服 ！旅遊達人揭玄機

旅遊達人表示機票名字欄後會自動帶入稱謂，並不影響實際登機。（示意圖，Pixabay）

經常分享搭機秘訣的旅遊達人蓋瑞哥，最近揭露了一個讓不少旅伴「霧煞煞」的小細節，有乘客發現自己的電子機票姓名後方，竟然莫名其妙多出了一個「Mr」，深怕影響這趟美好旅程。經過向訂票平台客服諮詢後，才曉得原來「受害者」還真不少。蓋瑞哥針對這點疑慮解釋，「Mr」其實是指稱謂，完全不會影響你順利登機，所以別再胡思亂想。

蓋瑞哥趕緊出面解惑，要大家別再「腦補」各種可能性，他解釋名字後方多出來的「Mr」其實就是「稱謂」，部分航空公司的系統在處理旅客資料時，會直接把它「塞」進姓名欄位，導致出現像「Wang Daming Mr」這樣的組合，這純粹只是系統自動跑出來的，與你的真實身分或婚姻狀態一點關係都沒有，更不會影響你順利登機。

除了這個常見的「Mr」（先生，婚姻狀態未知），蓋瑞哥也加碼分享了其他稱謂的小知識，蓋瑞哥也加碼分享了其他稱謂的小知識，例如「Ms.」（女士，婚姻狀態未知）、「Mrs.」（太太，已婚）、「Miss」（小姐，未婚年輕女性）。甚至有些歐美籍航空公司，還會細分到「Sir」（尊稱先生）、「Madam」（尊稱女士），以及各種學術頭銜如「Dr.」（醫生、博士）和「Prof.」（教授）。這些稱謂雖然五花八門，但說到底，都只是系統上的標籤。

總結來說，蓋瑞哥再三強調，機票上的稱謂真的不是關鍵，最關鍵、最重要的登機要素是「姓名」和「性別」必須正確無誤，至於名字的大小寫有沒有區別，中間是否有空格則多半無大礙，大家應把注意力放在最重要的資訊上就好。！但牽扯到簽證，每個國家的規定就大不同，務必個別確認清楚。

