機票已出？張曼玉傳要上「浪姐」 網：她應該去「偶像來了」

近日，多個娛樂領域認證帳號爆料張曼玉已正式簽約「浪姐2026」，還稱初舞台將演唱經典歌曲「甜蜜蜜」，相關話題隨即引發網友熱議，「曼玉：機票已出」等趣味梗圖也在社交平台流傳。有記者求證芒果TV工作人員，對方表示「不知道此事」。

網上傳出，節目組為了促成合作，耗時半年洽談，承諾為張曼玉提供客製化舞台方案，包括專屬樂隊、燈光團隊及寬鬆的錄製檔期。擬邀名單中，張曼玉名列「香港姐姐」首位，與李嘉欣、關之琳並列。

消息傳出後，不少網友樂壞了，直呼「光是想像這個舞台就已經淚目」、「真來我就要追了」、「就算她唱歌跳舞一般，請不要淘汰她好嗎」。

不過，也網友質疑「遛粉炒作」，認為其咖位更適合「偶像來了」，而且質疑她的唱跳實力，「我是張曼玉影迷。會不會變成歌迷我還不知道」。

值得一提的是，張曼玉曾於2019年參與芒果TV綜藝「少年可期」，在第11至13期節目中以師父身分亮相，不僅分享音樂追夢故事、首唱原創單曲「年輕」，還帶領樂華七子拍攝時尚大片，展現隨性親和的一面。

此次若加盟「浪姐2026」，將是她與芒果台的再度攜手 。

作為憑藉「花樣年華」、「青蛇」等經典作品深入人心的實力派演員，張曼玉對音樂的熱愛早已為人熟知。因此有網友調侃，其實張曼玉最想上的是「歌手」。

