機票很貴不敢出國？旅遊作家揭真相：留在原地，才是昂貴的奢侈品

出國旅遊能增廣見聞，也有助於調節心情，但仍有人認為出國旅行相當浪費錢，覺得花大把金錢只為了品嘗美食、拍攝美照，對現實生活並沒有實質幫助。對此，《優活健康網》特別摘錄旅遊作家馬斯（Marce Lin）分享的自身觀點，探討旅行的真正意義。







旅行只是浪費錢？



前陣子剛從韓國回來，時間不長就5天，本來想說會遇到下雪，但直到我們回到台灣，雪才又開始下下來，但也因為這幾天天氣都不錯，我們倒也玩得盡興，吃飽買滿的。

廣告 廣告

我這幾天在整理照片時，忽然想到這個該是個很簡單但也複雜的問題。我們可能以為，旅行就是去花錢當大爺，拍拍美照發Instagram，回來後除了一身疲憊和信用卡帳單，什麼都沒變。

​

通常覺得，工作才是累積，旅行不是目前的重點；等到退休有錢有閒了，再去享受世界也不遲，但事實上，大腦似乎並不這麼想。那晚上就做了點功課，也剛好找到期刊在聊到這件事。

神經科學家說的是：「別傻了，留在原地才是對自己最大的消耗。」這不是「享樂主義」，而「生物學」。





花錢買的是「認知彈性」



根據哥倫比亞商學院亞當．賈林斯基（Adam Galinsky）發表在權威期刊《人格與社會心理學雜誌》（Journal of Personality and Social Psychology）的研究指出，「國外經歷」與「創造力」之間有著強烈的正相關。

​

他的研究發現，長期接觸不同文化的人，大腦的「認知彈性」（Cognitive Flexibility）會顯著提升。這在專業領域其實是常識，但在大眾眼裡卻被忽略了。當你被迫在陌生的環境中生存，你的大腦必須重新建立連結來處理新資訊。所以，真正的關鍵在於：你不是去「看」風景，你是去「重組」你的神經迴路。





旅行是改變「性格」的機會



為什麼你去了一趟歐洲，回來還是覺得空虛？很多人會以為，只要買了機票、到了國外，大腦就會自動升級。但現實的運作邏輯完全不同，科學家Galinsky的研究中有一個殘酷的但書：

走馬看花沒用： 如果你只是坐在遊覽車上，住連鎖飯店，吃著和家鄉一樣的食物，你的大腦根本沒有「被刺激」到。

關鍵在於「適應」：只有當你嘗試融入當地文化、解決沒遇過的難題（比如在語言不通的市場殺價），大腦的重塑才會發生。

​這就像是去健身房。你以為你在健身（旅行），其實你只是坐在重訓椅上滑手機（純觀光）。沒有痛苦的適應過程，就沒有肌肉的生長。

​

這件事說穿了，只指向一個答案：旅行是成人少數能改變「性格」的機會。德國學者Julia Zimmermann和Franz Neyer在2013年發表於《人格與社會心理學雜誌》的長期追蹤研究，給了我們更驚人的結論。他們發現，長期旅行歸來的人，性格發生了3大轉變：

開放性（Openness）大幅提升： 對新事物不再抗拒。

情緒穩定性（Emotional Stability）增加： 面對混亂更不容易焦慮（畢竟你連國外的迷路都搞定了）。

親和性（Agreeableness）提高：與陌生人的互動讓你更懂得同理。

所有的焦慮，最後考驗的都是我們對「不確定性」的容忍度。而旅行，就是最高強度的「不確定性訓練」。





​認知升級才能終結內耗



Adam Galinsky 的研究也指出，深度接觸異文化能顯著提升「認知彈性」（Cognitive Flexibility）。 大多數人的痛苦，源自於用單一維度去解釋世界。

​

很多背包客，他們面對混亂時的淡定，不是因為他們天生樂觀，而是他們的認知維度比你高。當你看過的世界夠大，你原本糾結的那些辦公室宮鬥、鄰居閒話，在你的認知地圖裡連灰塵都算不上。 這才是真正的「心靈自由」——不是環境變好了，而是你的格局變大了。​回頭看這件事，我們付出的代價是存款數字的減少，但買到的教訓是：不確定性並不可怕，可怕的是一成不變。

真正的旅行，不是為了向別人證明你去過哪裡，而是為了在回歸日常時，你能用全新的視角，去解決那些曾經困住你的舊問題，也能把自己還給自己。

（本文獲馬斯授權轉載，原文為：【覺得機票很貴？】—— 其實「留在原地」，才是最昂貴的奢侈品。）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看

看更多優活健康網相關報導

牙刷竟要放保險箱上鎖？前空服員列「住飯店防護清單」出國玩更安心

為什麼你該嘗試「一個人旅行」？獨旅3大意義：讓你成為自己的依靠



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為機票很貴不敢出國？旅遊作家揭真相：留在原地，才是昂貴的奢侈品