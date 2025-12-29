機票改名費用不透明 交長陳世凱：1個月內與業者討論

國民黨立委洪孟楷今日質詢提及改名費用不透明，交通部長陳世凱回應，會請民航局1個月內與航空公司討論。（本刊資料照）

各家航空公司機票改名費用與機制不同，部分航空儘管可改名，但附帶高額票差及稅差補收，相關成本幾乎可重買1張機票。對此，國民黨立委洪孟楷今日質詢提及改名費用不透明，交通部長陳世凱回應，會請民航局1個月內與航空公司討論。

消費者文教基金會10月16日至30日間，針對在台灣經營或與台北（TPE）有航線往來的主要航空公司，進行「機票改名（Name Change／Correction）與改票（Rebooking／Reissue）手續費」實地進行調查，發現各公司改名收費率差距大，部分航空可改名，卻附帶高額票差與稅差補收機制，讓消費者誤以為能改名，實際上卻是「幾乎等於重新購票」。

對此，洪孟楷今（29日）於立法院交通委員會質詢提及，民眾購買機票後因英文名字打錯有改名需求，然而航空業者如何計算手續費、改票費、作業費等都不透明，因此他認為業者應適時揭露成本，提醒消費者改名需負擔多少成本；既然郵輪有定型化契約約束，希望航空業也要有，不應該隱藏部分成本。陳世凱回應，會請民航局與航空公司了解，並在1個月內與航空公司討論。

