機票要變貴了！3大國航明再漲燃油附加費 每航段增204元

【記者莊偉祺／台北報導】機票又要變貴了！3大國航公告明起調漲由台灣出發的機票行程燃油附加費，如長程每航段就增加204元。今年7月7日國航才剛調漲過燃油附加費價格，與這次調漲幅度相同。

華航、長榮及星宇航空皆公告，明（7日）起調整由台灣出發的機票行程燃油附加費，短程每航段收取20美元、增加2.5美元（約台幣78元）；長程每航段52美元、增加6.5美元（約台幣204元）。

目前國航的國際航線客運燃油附加費收取標準，為依據中油公司國際航空燃油公告牌價變化調整，並報請民航局備查。由於中油12月公告航空燃油每桶價格101.77美元、基準油價每桶40美元，因此3大國航也公告調漲燃油附加費。

今年7月7日國航才剛調漲過燃油附加費價格，與這次相同都是短程航線每航段調升2.5美元、長程線每航段調升6.5美元。

