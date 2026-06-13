機票變貴！華航傳7/9起再調「訂位服務費」、「搭機證明」

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生活中心／綜合報導

中華航空傳出7月9日起再度調整訂位服務費。（圖／資料照）

近期國籍航空在今年第一季陸續調整訂位服務費用。不過今（13）日傳出中華航空7月9日起將再度調整，從28美元調漲為30美元，也就是訂位服務費折合台幣已接近千元。另也將自7月起調整「搭機證明」費用。

據悉，由於機票訂位都是透過全球分銷系統（GDS）提供服務，基於使用者付費的概念，隨票券收取訂位服務費。早期國籍航空並未向旅客收取訂位服務費，自2020年起開始向旅客收取每航段5美元的訂位服務費，並於2024年7月同步調整至25美元。星宇航空在開航初期並未收取該費用，去年3月才正式公告開始收費，費用與另外兩家國籍航空一致。

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而情況到今年第一季時出現調整。長榮航空今年3月1日起已先將訂位服務費從25美元調漲為28美元，中華航空自3月17日起同樣從25美元調漲為28美元。星宇航空則傳出訂位服務費從每航段25美元調漲為30美元（約台幣965元）。

而根據《ETtoday》報導，華航表示，參考業界標準及市場機制，訂位服務費自今年7月9日起由28美元調整為30美元；另自7月1日起，台灣地區申請搭機證明自每份新台幣100元調整為200元。

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