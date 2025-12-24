機票買氣春節漲2成 這天出發先省8000元

▲星宇航空直飛宮古島明年開航，易遊網獨家促銷價來回含稅最低6608元起，1月23日再搶777元宮古島機票。（圖／易遊網提供）

[NOWnews今日新聞] 2026年春節連假長達9天，帶動國人出國旅遊的熱潮，據易遊網機票銷售數據，明年春節機票買氣較今年成長超過2成。對於「價格敏感型」的消費者，易遊網建議，出發日可提前至2月12日，或延後至2月19日，票價可便宜約7000至8000元。

日本線訂位飽和 這兩天出發現省8000元

易遊網觀察2026年春節票價，整體而言與2025年春節相比未有明顯調漲現象，若以市場需求量最大的東北亞航線來看，票價最高的出發時段集中在連假首日至初二期間（即2月14日至2月18日），中位數票價約落在2萬7000元左右，屬「無須請假」的熱門區段，多數航班餘位已相當有限。

易遊網指出，尤其需求最為旺盛的日本航線，目前春節期間多數航班機位已幾近飽和，仍有意安排春節赴日旅遊的民眾，建議出發日可提前至2月12日，或延後至2月19日之後的假期後段，雖涵蓋上班日區間，但可增加航班選擇並降低票價壓力，相較於連假高峰的區段，票價可便宜約7000至8000元，對價格敏感型旅客更具吸引力。

易遊網獨家票價 星宇航空宮古島下殺777元

迎接2026年，易遊網分享，欲搶先佈署旅遊計劃並關注划算機票的民眾，務必鎖定與星宇航空攜手推出的「新年星旅程」獨家專案，精選22個人氣航點下殺7折起，包含神戶、宮古、沖繩、熊本、高松、香港、曼谷、清邁、胡志明市、河內、富國島、宿霧、克拉克、吉隆坡、新加坡、雅加達、馬尼拉、西雅圖、洛杉磯、安大略、舊金山與鳳凰城，涵蓋日本、東南亞與北美航線。

易遊網說明，其中備受矚目的新亮點，莫過於星宇航空將於2026年2月12日起開航台北、台中雙航點直飛宮古島，飛行時間約1.5小時即可抵達這座被譽為「東亞馬爾地夫」的夢幻海島。宮古島以透明度極高的漸層藍海水、細緻白沙灘與豐富珊瑚礁生態聞名，保有原始純淨的自然風貌，此次促銷來回含稅最低只要6608元起，為早春渡假的高CP值新選擇。

此外，星宇航空也將於2026年1月15日開航台北直飛鳳凰城航線，為美國西南部再添直飛新據點。易遊網「星宇航空 新年星旅程」優惠專案自即日起至1月23日止於易遊網官網與App限時開賣，出發日期可預訂至2026年5月31日，凡於活動期間購票，還有機會抽中台北－安大略來回機票一張。為炒熱新年話題，易遊網同步加碼限量搶活動，1月7日推出星宇航空神戶機票一口價7777元，1月23日再祭出宮古島機票777元的超殺驚喜價，數量有限。

春節跟團買氣漲3成 澳洲團最低免5萬

春節團體旅遊市場亦表現亮眼，據易遊網銷售觀察，2026年春節團旅整體買氣較2025年成長約3成，短線亞洲團仍是主力，日本依舊蟬聯熱銷冠軍，北海道、關西與東北地區因結合雪景、溫泉與城市觀光，成為春節期間最具人氣的團旅選擇；東南亞方面，越南團表現突出，北越與峴港憑藉自然景觀與高CP值，躍升為春節新興熱門目的地。而2月泰國正為氣候最舒適的黃金期，適合安排避寒旅行，春節團更推出免3萬就可入住芭達雅Villa，享受泰式按摩2小時的優惠行程，瞄準想愜意渡假的消費客群。

此外，受惠春節9天長假帶動推升長程旅遊需求，歐洲團體行程以東歐與南歐買氣佳之外，美西團與紐澳團的銷售表現同樣不俗，以熱門商品來看，「美西8日團」搭乘星宇航空出發，每人含稅最低64,900元起，揪團6人同行單筆再現折4,800元，成為親友揪團、家庭客層搶先卡位春節長程團的首選；「澳洲6日團」則主打高CP值路線，每人含稅46,800元起，即可一次走訪經典城市與自然景觀，讓旅客以相對可控的預算，輕鬆完成一趟遠程春節假期。



