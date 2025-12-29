機票「改名收費機制不透明」惹議 交通部長親自回應

即時中心／徐子為報導



疫後全球觀光復甦，國人也常常去外國玩旅遊，然而，各家航空公司機票改名費用與機制不同，部分開放改名，卻附帶高額票差及稅差補收費用，金額高到消費者乾脆重買一張比較省事。立委認為，航空業者應適時揭露成本，並了解收費機制，並納入定型化契約。對此，交通部長陳世凱表示，會請民航局於1個月內，與各航空公司討論。





消費者文教基金會10月16日至30日間調查往返台灣國際航線的「機票改名與改票手續費」，卻發現各業者改名收費費率差距大，部分航空可改名，卻附帶高額費用或較嚴厲的更改條件，讓消費者「誤以為能改名」，但實際上「幾乎等於重新購票」。



藍委洪孟楷今在立院交通委員會質詢表示，民眾買機票後，因英文名字打錯等，有合理改名需求，但航空業者在計算手續費、改票費、作業費等公式都不透明，業者應適時透明揭露，提醒消費者改名需負擔的成本，應避免機票改名讓消費者成為另一冤大頭。



對此，交通部長陳世凱回應，會請民航局與航空公司了解，並在1個月內與航空公司討論。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／機票「改名收費機制不透明」惹議 交通部長親自回應了

更多民視新聞報導

中共又搞圍台軍演恫嚇 卓揆怒批：附和九二共識將自取其辱

防堵中國圍台軍演！海鋒大隊出動 雄風飛彈車搭載反艦飛彈就定位

中國圍台軍演！鄭麗文稱總統連累台灣 郭雅慧喊團結：盼藍白做正事

