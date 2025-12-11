機組全面更新 汐止污水抽水站告別26年舊機！

《圖說》汐止污水抽水站機組已全面更新。〈水利局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市水利局為強化污水抽水效能，推動「汐止污水抽水站抽水機組更新汰換工程」，工程總經費3,668萬元，針對已使用26年的老舊機組進行全面更新，工程已於近期完工並開始運轉，不僅成功告別設備老舊帶來的風險，更藉由這次汰換，有效提升了汐止地區污水輸送穩定性與可靠度。

水利局長宋德仁表示，抽水機是污水抽水站的核心設備，提供污水輸送的主要動能，猶如整體系統的「心臟」。汐止污水抽水站自民國88年啟用後，肩負汐止地區的污水輸送任務。由於抽水機長期抽水運轉，雖然定期進行維護保養，但設備陸續出現老化、效率下降與故障提升等風險。

《圖說》汐止5組老舊抽水機更新完成提升抽水效能。〈水利局提供〉

因此，全面更新5組抽水機，最大抽水量共3.5CMS（立方公尺/秒），其中2組採用變頻控制，可依據污水量調整抽水機轉速，提升抽水效率並增添操作彈性。

他說，更新後的抽水機組可大幅提升抽水效能，使系統在日常及豪雨期間皆能維持穩定運作，並降低設備故障導致停機的風險，避免因污水輸送不順而影響環境品質。尤其在颱風或短延時強降雨等極端氣候下，新設備能有效降低上游管線迴流與溢流風險，確保汐止地區污水輸送更為安全可靠。

《圖說》汐止污水抽水機抽水運轉測試功能正常。〈水利局提供〉

宋德仁指出，目前新北市共有 3 座污水抽水站、17 台抽水機組，是維繫城市污水系統穩定運作的重要基礎設施。面對都市發展與極端氣候衝擊，老舊設備的汰換及效能提升，正是確保系統長期穩定的重要工作。

他說，除了，例行機組保養外，每年皆委託專業電機技師進行安全評估，以全面掌握設備運轉狀況及抽水機組發揮最佳效能。未來，水利局將持續盤點污水系統設施狀況，逐年汰換老舊機組，建構更高韌性、更有效率、更安全的污水輸送網絡，確保市民生活品質與城市永續發展。