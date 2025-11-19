機能、顏值一次滿足！CONVERSE Bronco Boot帥爆、這雙限量聯名狂刷街拍版面

（圖／品牌提供、ABC-MART提供）

走在路上不再看誰衣服好看，而是直接盯腳：穿哪雙、配色、限量嗎？潮鞋市場根本進入連環出招模式，各大品牌不是挖出經典翻新，就是找鬼才設計師加入，把機能、外型、潮流態度一次堆到滿～如果最近想買新鞋，本季最值得入手的話題鞋已幫你整理好，請準備把購物車塞爆！

話題潮鞋：CONVERSE 1908系列Bronco Boot

CONVERSE 再度玩出話題新高度！1908系列迎來最新力作BRONCO BOOT，並再次攜手潮流鬼才TYLER, THE CREATOR。這次以經典 MUD CHUNK為靈感，把戶外魂與城市感一次揉進靴型裡，讓老鞋精神以超新姿態回歸。

（圖／品牌提供）





BRONCO BOOT保留原本硬挺有個性的輪廓，再加入TYLER標誌性的GOLF LE FLEUR美學：高質感絨面革、帆布與皮革，搭配極簡棕、黑、白三色首發款，以極簡配色為鞋款注入全新活力。橡膠包頭、圓編鞋帶、專屬鞋帶飾扣、內側TYLER原創的狗狗圖案補丁、LE FLEUR鞋墊細節，全都暗藏滿滿聯名 DNA。

（圖／品牌提供）

更讚的是鞋底採齒狀設計，抓地力超穩，從城市走到戶外都能輕鬆駕馭。無論想走工作褲＋衝鋒衣的戶外潮流，還是麂皮外套＋丹寧的復古美式，它都能瞬間拉高你的造型段位。說真的、這雙不收，怎麼跟上今年的潮流節奏？

（圖／品牌提供）

CONVERSE 1908 BRONCO BOOT／4,180元～4,480元（圖／品牌提供）





話題潮鞋：ASICS Walking × BILLY’S 聯名款

ASICS Walking 再度掀起潮鞋話題！這次找來日本超人氣鞋履名店BILLY’S ENT，把經典長銷款〈LIFEWALKER〉換上全新獨家限定造型。BILLY’S 以精品級配色重新演繹這雙兼具實用性與設計感的機能鞋，把原本主打舒適步行的LIFEWALKER 變成街拍新寵。

（圖／ABC-MART提供）

（圖／ABC-MART提供）

亮點在於：長毛麂皮＋皺感霧面尼龍的異材質組合，穿出低調卻超有層次的質感；再搭配極簡的單色調處理，呈現一種隨便穿都時髦的都市風格。鞋款保留原本的經典輪廓，同時以更都會化的線條更新比例，自由切換於日常與時尚之間，機能、顏值一次兼具！

ASICS Walking × BILLY’S聯名款LIFEWALKER／3,180元（圖／ABC-MART提供）





