機艙內竄白煙飄怪味乘客不適喊下機 立榮航空致歉

生活中心／綜合報導

立榮航空昨（24）晚一班從松山飛往澎湖的航班，在飛機滑行時，乘客聞到燒焦味，而且機艙也出現煙霧。機長原本廣播說是空調問題，已經排除，打算原機起飛。但當時已經有不少乘客反映出現呼吸困難狀況，喊話要下機。飛機停飛檢修，立榮另調派一架載運，也為造成旅客不便致歉。

機艙內，煙霧瀰漫，乘客們議論紛紛，甚至有人忍受不住了，直接解開安全帶，從座椅上站了起來。

當事航班機長：「因為剛剛冷氣的關係，造成一些味道的散出，那目前情況已經解決，回到正常的程序。」

機長廣播安撫乘客，說是因為空調關係，導致機艙濃煙密布，已經解決。但乘客分明還是能聞到濃濃的燒焦味。聽聞飛機要照常起飛，立刻揚聲抗議。

當事航班乘客：「不好意思可以讓我們下去嗎，讓我們下去。」





平安夜，航空業不平靜（圖／民視新聞）





要求放我下機，乘客情緒逐漸激動。立榮航空B7-8619班機，原訂周三傍晚6點15，要從松山飛澎湖，結果因為飛機調度，延後到7點40才起飛。沒想到登機後，狀況不斷。先是機艙像烤爐有夠熱，飛機滑行跑道時，不少乘客，都聞到怪味！

該班機乘客AmyWang：「那個煙霧真的是非常非常大，那個不是澎湖這種潛水煙而已，它就是也不是我剛剛說的，就是絕對不是只是抽菸的那種煙味，是你可以肉眼可見，就是白霧濛濛，然後籠罩的整個機艙，像我這一種可能氣管比較不好的人，是會有點無法呼吸的狀況。」

機長廣播後沒多久，前排煙霧最濃處，已經有乘客出現恐慌，喊到無法呼吸，不斷跟空服反應，狀況沒有排除，希望機長放棄起飛。短短十分鐘，已經讓旅客眼前，出現人生跑馬燈。

前機師張志豪：「飛機在你後推之前，然後你的引擎開啟之前，可能會有一段的空窗期，是空窗期喔，它是可能是它的飛機的冷氣，或者它的氣，並沒有往外送喔，但是那個時間通常很短喔，大概最多最多1分鐘。」

立榮航空發聲明，該班機基於安全考量，最後返回停機坪進行檢查，也調派另一架飛機，來載運旅客。只不過平安夜，航空業不平靜，長榮航空BR6，桃園飛往洛杉磯航班，也出現狀況。





長榮航空BR6，桃園飛往洛杉磯航班，也出現狀況（圖／民視新聞）





機翼卸油像是噴射機，要飛到美國，卻在日本大阪緊急轉降，長榮航空發聲明，強調是航行中出現異常訊號，飛機將在關西機場進行檢修。公司已調派同機型到大阪載客。

航旅達人傑西大叔：「航程中遇到突發狀況，需要轉降的時候呢，飛機必須透過洩油降低載重，來符合機身最大降落重量的限制，來避免機體結構受損。」

飛安不容小覷，飛機出現問題，緊急處置，才能讓旅客繼續安心搭機。

