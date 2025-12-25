機艙內竄白煙！乘客聞怪味憂起火 立榮航空致歉

立榮航空機艙內突竄白煙。（圖／Threads@shangzhi_cai提供）

有民眾在網路平台上發文透露，24日搭乘立榮航空，飛機滑行到跑道時突然聞到怪味，且機艙竄出白煙，引起機內乘客驚慌，隨即機長表示將返回停機坪。對此，立榮航空表示，客艙空調異常返回停機坪進行檢查，另派航機載運旅客，造成旅客不便之處深感抱歉。

民眾在Threads發文指出，24日晚間搭乘立榮航空B7-8619松山飛往澎湖的班機，登機後發現體感有點熱，隨後聞到怪味，有種煙霧瀰漫的感覺，因此立即告知空服員，空服人員也立即與機長反映。機長隨後廣播，指其狀況是空調關係造成，狀況已排除。

廣告 廣告

不過約莫過2到3分鐘，有些乘客感到恐慌，喊著「快無法呼吸」，並要求下飛機。乘客也再度與空服人員反映，相當擔憂「會不會有什麼東西過熱燒壞」；之後機長再次廣播，表示「我們將滑行回停機坪」。

對此，立榮航空發聲表示，24日台北前往澎湖B7-8619航班，於滑行時因客艙空調異常，基於安全考量返回停機坪進行檢查，同時也立刻調派另一架航機載運旅客，並於等候期間提供旅客點心及飲料。

立榮航空指出，該航班已於昨日晚間抵達澎湖，對於造成旅客不便之處，航空公司深感抱歉。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

男友狂啃紅蘿蔔！「每天3餐都吃」背後竟藏心碎真相 她聽完不捨哭了

霸佔公會十年2／金流破億、搶龐大資源選舉激烈 權力盤根淪「福委會」

成魔之路2／張文日常兩大開銷曝光 殺人魔鄭捷是他偶像