機艙煙霧瀰漫、飄異味 乘客恐慌要下機 立榮道歉了

立榮航空24日晚間松山飛澎湖的B7-8619航班起飛前，客艙內傳出異味與煙霧，引發騷動，乘客不舒服要下機。（王姓乘客提供／許逸民澎湖傳真）

立榮航空松山飛澎湖的B7-8619航班，24日晚於滑行要準備起飛前，疑因客艙空調異常，客艙內頓時煙霧瀰漫並傳出異味，有人甚至覺得喘不過氣來，讓乘客擔憂向空服人員反應，豈料機長當下以冷氣關係散出味道為由堅持繼續要起飛，一度造成乘客騷動，部分人要求下機，最後航班折返，由立榮另外調派飛機輸運原機旅客。

立榮航空表示，24日台北前往澎湖B7-8619航班，於滑行時因客艙空調異常，基於安全考量返回停機坪進行檢查，同時也立刻調派另一架航機載運旅客，並於等候期間提供旅客點心及飲料，航班已於昨晚抵達澎湖，造成旅客不便之處，立榮航空深感抱歉。

王姓乘客指出，這航班真的問題很多，原訂晚上6時起飛，但起飛前數天，陸續更改航班時間，先是延後到晚上6時15分，昨天到機場後又改成要晚間7時40分起飛，沒想到起飛前客艙又冒出煙霧，最後延到晚間8時45分才起飛。

乘客說，剛開始登機時，發現客艙是有點悶熱，只是當下沒想太多。然而當飛機滑行到滑行道時，就有類似塑膠異味傳出，接著剎時煙霧瀰漫，機上乘客頓時議論紛紛，向空服人員反應，空服人員也立即與機長反應，但機長立即廣播說「是因為空調關係造成，目前狀況已排除」。

不過，情形不見改善，約莫2分鐘，就有前排乘客出現恐慌，喊著快無法呼吸要求下飛機，接著其他乘客都陸續感到不舒服，因此有人離開座位再度跟空服人員說，狀況沒有排除，麻煩再跟機長聯絡，當下甚至有乘客按奈不住提出要開安全門逃生。

坐在後排的王姓乘客說，沒想到機長再度廣播安撫，竟然是說冷氣關係造成一些味道散出，目前情況已解決，要照行程繼續飛，但當下還是煙霧與異味都還存在，因此引發不安，大家開始不舒服噪動，就連她也覺得呼吸困難，認為這種情況根本不適合起飛，而是該先檢修。

還好，後來空服人員的再度反應，讓機長回心轉意，決定轉頭回停機坪讓大家下機。然後，立榮地勤人員也介入安撫，重新安排航班，最後終於順利起飛，在晚間近10時許平安降落澎湖機場。

