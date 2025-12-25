機艙突飄白煙、異味！乘客恐慌喊「快不能呼吸」 立榮航空致歉

立榮航空B7-8619松山飛澎湖航班24日滑行時，客艙出現異味與疑似白煙。（示意圖／Pixabay）





立榮航空一架自台北松山飛往澎湖的B7-8619航班，24日晚間在滑行階段傳出客艙疑似飄出白煙並伴隨怪味，部分乘客感到呼吸不適、情緒緊張，機長隨後決定返回停機坪檢查。立榮航空表示，該航班因客艙空調異常返坪處理，並另調派航機載運旅客，對造成不便深感抱歉。

據當時搭機的旅客在Threads發文指出，該班機原規劃較早時段起飛，後因調度調整為19時40分出發。乘客登機後即覺得機艙偏熱，滑行至跑道附近時，陸續有人聞到異味，並注意到艙內出現煙霧瀰漫的情況，隨即向空服員反映。空服員立即回報駕駛艙，機長第一次廣播指出是空調因素造成，狀況已排除，約2至3分鐘後情況可望緩解。

機艙內出現煙霧的情況。（圖／Threads@shangzhi_cai授權提供）

不過，仍有乘客認為異味與悶熱感未明顯改善，前排乘客出現恐慌反應，甚至表示「快無法呼吸」要求下飛機，並連續質疑「會不會有東西過熱燒壞」、「會不會起火」、「我們還能正常呼吸多久」，現場一度有人提出開安全門逃生的想法。旅客也再次請空服員向機長轉達狀況尚未排除，希望立即採取安全處置。

空服員二次聯繫機長並回報客艙狀況後，機長再度廣播，決定將滑行回停機坪進行檢查。立榮航空說明，航班返停機坪後由地面人員檢查，同時立即調派另一架航機接續載運旅客，等候期間提供點心與飲料，航班已於當晚抵達澎湖，造成旅客不便之處，立榮航空深感抱歉。

