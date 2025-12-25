機艙竄怪味、煙霧迷漫 乘客急要求開安全門逃生 立榮航空致歉曝原因

立榮航空昨日晚間由松山飛往澎湖的飛機，傳出機艙突竄怪味、煙霧迷漫。立榮航空提供



平安夜不平安！昨日（12/24）有民眾搭乘立榮航空由松山飛往澎湖的航班時，登機後發現機艙感覺悶熱，隨後更出現煙霧，導致乘客出現恐慌。儘管機組人員即刻處理，不過旅客憂心後續再出意外，仍要求下飛機。立榮航空對此表示，航班於滑行時因客艙空調異常，基於安全考量返回停機坪進行檢查，同時立刻調派另架航機載運乘客。

立榮航空B7-8619航班昨日原定於晚間7時40分自松山機場飛往澎湖，不過部分乘客登機後感覺客艙悶熱，隨即發現怪味且煙霧瀰漫，隨即向空服員反映，並由空服員轉告機長。機長收到反映後立即廣播表示是因空調關係造成，狀況已排除，整個過程約2至3分鐘。

不過仍有部分乘客感到恐慌，直呼快無法呼吸、要求下飛機，也有其他乘客質疑「會不會起火」、「溫度與煙霧濃度升高，我們還有多久時間能正常呼吸」，擔憂會不會有什麼東西過熱燒壞，並要求開安全門逃生，經空服員再次聯絡機長，機長廣播表示將滑行回停機坪。

立榮航空對此表示，昨日台北前往澎湖B7-8619航班，於滑行時因客艙空調異常，基於安全考量返回停機坪進行檢查，同時也立刻調派另一架航機載運旅客，並於等候期間提供旅客點心及飲料，航班已於昨晚抵達澎湖，造成旅客不便之處，深感抱歉。

