機艙行李架「巨鼠亂竄」航班停飛250人滯留

▲荷蘭皇家航空一架航班在飛行過程中，有一隻巨大老鼠在機艙內亂竄，航空公司因此取消後續航班，影響超過250名乘客。（圖／翻攝自Ｘ／@Fahadnaimb）

[NOWnews今日新聞] 飛機上有鼠！荷蘭皇家航空日前一架從阿姆斯特丹飛往加勒比海的班機上，有乘客發現一隻巨大老鼠在機艙內亂竄，不少乘客都感到噁心，航空公司為衛生及安全考量，取消後續行程，超過250名乘客受到影響。

據《獨立報》報導，該航班是荷蘭皇家航空空中巴士A330，原定於12月10日從阿姆斯特丹起飛，先飛往加勒比海的阿魯巴(Aruba)，然後再飛往波奈(Bonaire)，機上有250多名乘客。

廣告 廣告

網傳影片顯示，在飛行途中，有乘客發現有一隻巨大老鼠在機艙內四處亂竄，沿著窗簾軌道爬行，還跳到頭頂的行李置物櫃和收納空間，周圍乘客見狀紛紛發出驚呼，臉上滿是嫌惡表情。

荷蘭皇家航空發言人事後說明，由於當時飛機正在空中、飛越海面，機師只能繼續飛行，乘客保持冷靜，空服員也密切關注老鼠的動向，老鼠也沒有碰到飛機上的食物。

荷蘭皇家航空表示，這是一起極為罕見的事件，航空公司將乘客與機組人員的安全與健康視為最優先考量，因此決定取消後續行經波奈並飛往阿姆斯特丹的航班，進行徹底清潔再重新投入服務，超過250名乘客的行程受到影響，不過受影響旅客已獲得過夜住宿與改訂替代航班的協助。但這隻老鼠如何登上飛機，荷航坦言目前仍不清楚，僅表示老鼠是在飛機飛越海面時才被發現，對乘客造成困擾深感遺憾。

有專家指出，老鼠若是咬壞飛機的電線或是關鍵零件，可能會對飛航安全造成危險，因此航空公司對此類事件都相當警戒。不過這也不是第一次有動物誤闖飛機，今年9月，印度靛藍航空一架從坎普爾飛往德里的航班，在起飛前發現機艙內有老鼠出沒，機組人員緊急疏散140名乘客，航班也因此延誤近3小時。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「台灣有事」是構成日本行使自衛權要素？高市早苗今釋最新回應

2026全球25個「最佳旅遊地點」！台灣1城市上榜 彭博釋推薦原因

外國人狂掃日本安保設施周邊房產 中國居冠「買走近五成」