機艙變客廳？網友搭華航爽嗑鹹酥雞、追BTS 驚覺「太像家」嚇到掀熱議

記者/李明真報導

出國搭飛機最怕長途航程枯燥乏味，但如果能在萬呎高空一邊吃著熱騰騰的台灣鹹酥雞，一邊看著偶像的演唱會，那會是什麼樣的體驗？近日一名網友在社群平台Threads上分享自己搭乘中華航空的超狂經歷，直呼在機上享受到的待遇簡直像「待在自己家」，文章一出引發大批網友騷動，紛紛留言大讚：這服務真的太頂了！

華航機上餐點提供台灣代表性美食鹹酥雞，國民美食出現在機艙內讓乘客驚喜萬分。此為示意圖。圖/123RF圖庫

機艙即客廳！鹹酥雞配BTS演唱會爽度破表

該名網友在Threads發文表示，日前搭乘華航班機時，意外發現機上餐點竟然提供道地的「台灣鹹酥雞」。香氣四溢的國民美食出現在機艙內，讓他驚喜萬分。不僅如此，原PO隨後蓋上機上提供的小毯子，開啟娛樂系統觀看南韓天團BTS（防彈少年團）的演唱會電影，在舒適的環境與追星氛圍下，讓他瞬間忘記自己正身處三萬英呎的高空，放鬆程度簡直與自家客廳無異。

最令網友捧腹大笑的是，由於環境太過舒適，原PO沉浸在偶像歌聲與美食中，幾乎進入「居家模式」。沒想到當機長進行例行廣播時，聲音突然響起，讓以為自己在家的他瞬間嚇了一下，這份「真實反應」讓網友直呼羨慕。

乘客搭機可以邊吃鹹酥雞邊觀看防彈少年團的演唱會電影，在舒適的環境與追星氛圍下，放鬆程度簡直與自家客廳無異。圖/李明真拍攝、後製

網友迴響熱烈：機上有鹹酥雞會不會太炫？！

這篇貼文在Threads上迅速擴散，引發大批追星族與旅行愛好者的熱烈討論。許多網友對華航提供的影音內容表示高度肯定，紛紛留言：「BTS演唱會電影會不會太讚ㄌ！」、「OMG！機上可以吃到鹽酥雞會不會太炫」、「這不就是我下班回家的生活嗎？」更有專業追星網友表示，還可以在機上看韓國男子團體SEVENTEEN每年舉辦的粉絲見面會《克拉島》內容，也有TWICE的歌可以聽！

在華航機上爽吃鹹酥雞！這篇貼文在Threads上迅速擴散，引發大批追星族與旅行愛好者熱烈討論。圖/李明真翻攝、後製

面對航空市場的高競爭力，華航近年來不僅在航網佈局深耕，更在機上體驗大玩創意。從與台灣米其林名店跨界合作，到引進深受年輕族群喜愛的演唱會視聽內容，顯然成功抓住了消費者的心。

華航致力於將台灣特有的溫情與生活感帶入機艙，透過在地化美食與多樣化的娛樂選擇，讓旅客在旅途中不僅是移動，更是一種享受。此次網友的自發性分享，不僅印證了華航「暖心服務」的品牌形象，也讓人看見航空業如何透過精準的客群洞察，創造出令人驚豔的飛行體驗。

下回搭乘華航時，若看到鄰座旅客蓋著毯子、吃著鹹酥雞、對著螢幕裡的偶像傻笑，千萬別驚訝，因為他們可能正享受著「比家還像家」的專屬時光。