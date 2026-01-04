機警！ 休假員警聽到呼救聲 衝民宅救91歲老翁

民宅內老翁倒在冰冷地上，完全無法爬起身，林秉宏經過民宅聽到呼救聲，馬上進入屋內，一把將老翁抱起。（圖／東森新聞）





花蓮一名員警叫做林秉宏，他在休假的時候，經過一處民宅聽到呼救聲，林秉宏非常機警，衝到屋內一看，發現一名91歲老翁倒在地上，林秉宏趕緊協助老翁送醫，救回老翁一命。

民宅內老翁倒在冰冷地上，身上還押著厚厚的棉被，完全無法爬起身，妻子坐在一旁卻也無力攙扶，此時屋外的男子，他就是玉里分局員警林秉宏，當下不管三七二十一，馬上進入屋內，一把將老翁抱起。

員警林秉宏vs.潘姓老翁：「一二三，（謝謝你），一二三，他有辦法站嗎。」

事發就在12／15下午三點多，當時員警林秉宏其實是休假期間，路過花蓮玉里城南五街，卻剛好撞見91歲的潘姓老翁在家中跌倒，當下馬上見義勇為，進到屋內幫忙。

玉里分局員警林秉宏：「我們當下其實也算是一種警察天生的使命感，發現有需要的民眾就立即上去。」

事後經過檢查，可能是由於最近氣溫驟降，老翁身體無法負荷，剛一起身就跌倒，所幸最後沒有大礙，大家才終於鬆了一口氣，這回人民保母的熱心舉動，也成為這寒冬中最暖的一刻。

