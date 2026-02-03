機車中柱卡水溝蓋 警即時協助排除

圖說：基隆市第四分局中山派出所警員李承恩、實習生邱景泓、警員鄭今睿。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】115年1月31日上午，民眾陳女將機車停放於西定路段準備離開時，發現機車中柱不慎卡入水溝蓋縫隙，無論如何嘗試皆無法脫困，只好報警請求協助。

基隆市警察局第四分局中山派出所員警李承恩、鄭今睿及實習生邱景泓接獲通報後，立即趕赴現場處理。經了解，陳女停車時未留意路面狀況，致機車中柱不慎卡入水溝蓋洞口，造成車輛無法移動。警方隨即合力調整機車角度，多次嘗試後，終於順利協助陳女機車脫困，陳女對警方即時且熱心的協助深表感謝。

第四分局呼籲，民眾停放機車時應留意周邊路面狀況，避免中柱卡入水溝蓋等情形發生；如遇突發狀況無法處理，可撥打110報案，警方將到場協助。