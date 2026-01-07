機車停下撿落物遭撞！汽車肇事逃逸 到案竟辯稱這原因

【記者凃建豐／屏東報導】屏東縣屏東市廣東路與忠孝路口6日18時發生交通事故，林姓機車女騎士行經該路口時，因隨車物品掉落，於是將機車停妥後徒步進入路口撿拾狗罐頭，遭一輛左轉汽車撞擊受傷。肇事駕駛下車偽稱欲載其就醫，隨後竟趁隙駕車逃逸。稍後駕駛到案，竟辯稱因行動不便，且誤認林女無需就醫而離開現場。

警方獲報車禍後立即調閱監視器畫面，掌握車主身分，通知到案說明。肇事駕駛唐男（54年次）下午到案說明。唐男辯稱因行動不便，且誤認林女無需就醫而離開現場。

廣告 廣告

警方將釐清林女撿拾物品及唐男轉彎未禮讓之相關違規責任，並就唐男未依規定留在現場處理部分，依法以肇事逃逸罪嫌續行偵辦。

警方呼籲，發生事故應留在現場並撥打 110，切勿心存僥倖逃逸；民眾若於路口撿拾掉落物，應注意來車，以確保自身安全

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

壹蘋民調｜綠營初選將揭曉，2大咖爭嘉義縣長，你支持誰?

松井珠理奈結婚了！老公拄拐杖聯袂報喜 金屏風前曝戀愛細節

MG HS通過TNCAP五星安全評等 1月購車優惠79.9萬元起

