機車停忘記在哪！父子竟謊報失竊 想警察當免費偵探慘判刑半年

社會中心／基隆報導

基隆一名男子忘機車停哪，竟報警謊稱失竊。（示意圖，跟本案無關／資料照）

基隆一對父子，因兒子機車故障停放新北市雙溪區後忘記確切位置，2人竟異想天開，為求警方協助尋車，共同向警員謊報機車在瑞芳車站遭竊。警方調閱監視器戳破謊言，並循線在雙溪找回車輛。基隆地院審理後，依未指定犯人誣告罪，分別判處父子倆各有期徒刑6月，得易科罰金。

判決書指出，該對父子同住於基隆。2024年10月28日，兒子騎乘父親名下的機車前往新北市雙溪區雙溪火車站附近，途中因機車發生故障，便將車輛隨意停放於雙溪區梅竹蹊的路邊，隨後步行至車站搭火車返家。然而，事後兒子卻完全忘記機車停放的確切地點，經告知父親後，2人不思自行尋找，竟萌生歪念。

為了讓警方充當「免費偵探」幫忙找車，父子倆明知機車並未失竊，仍於2024年11月23日一同前往基隆市警察局第三分局百福派出所報案。2人向受理警員謊稱，該輛機車是在「瑞芳火車站」遭不詳人士竊取，下落不明，試圖透過報失竊案件來動用警力協尋。

警方受理後展開調查，調閱瑞芳火車站周邊路口監視器，卻完全未發現該輛機車的蹤影，察覺有異。經進一步擴大調閱車牌辨識系統軌跡後，警方發現機車根本未曾進入瑞芳，最終在新北市雙溪區梅竹蹊路邊尋獲該車，當場戳破父子倆的謊言，全案依誣告罪嫌移送法辦。

基隆地方法院審理時，法官認為父子倆僅因忘記停車地點，竟虛構犯罪事實，導致司法警察機關虛耗偵查資源，更使無辜第3人面臨被刑事調查的風險，行為實屬不該。考量2人於偵查中已坦承犯行，並適用減刑規定，最終依共同犯未指定犯人誣告罪，判處父子倆各6個月有期徒刑，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。

