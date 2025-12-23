機車停車格被A到沒損傷 騎士嘆：員警寫的字擦不掉

一名男子發文指出，機車停在小巷車格，「應該是被A到報警，警察來寫的」，但自己看發現車沒損傷，反而是警察在坐墊寫的字很難擦乾淨，貼文引發討論。

員警在坐墊上用粉筆寫字，騎士困擾發文詢問。（示意圖／中天新聞資料照）

原PO昨（22）日晚間在Threads發文曬出影片，可見機車坐墊被員警寫了「請與大安交通分局聯絡（事故）」等字，但來回擦拭多次都擦不掉，令他相當困擾，直言「本來不想說什麼，但警察寫座墊真的靠北難擦，還寫滿滿，根本在整人吧。求問，此題怎解？」貼文引發討論。

許多網友紛紛留言表示，「直接問這位員警怎麼處理，正常都是夾紙條，哪有人用拖吊在用的粉筆，還寫滿，超扯，我都懷疑你跟他有仇」、「拿粉筆寫坐墊到底腦袋有什麼問題？好好的貼或夾一張公版的單在車上不好嗎？真的不要便宜行事擾民耶」、「這個我懂，我怎麼擦都弄不掉後來賣車還差點被對方打槍」、「太誇張，執勤員警通常不是都有紙筆可以用不會寫在椅墊上吧，有點太天兵了」。

不過也有人建議，「買一罐白博士，噴完靜置五分鐘再用刷子刷過，最後用濕毛巾擦拭乾淨即可」、「科技海綿試試看」、「卸妝油、睫毛膏眼膠筆都能卸，這種粉感覺小case」、「強效去污劑，別奮力搓，免得到時直接換皮」。

