機車兩段式左轉全面廢除嗎？ 交通部給答案了

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照片是河濱公園機車考照練習場。廖瑞祥攝



交通部10日發布新聞稿回應近日學界與輿論熱烈討論「機車取消強制兩段式左轉」議題。交通部指出，高度重視，並認同專家學者的專業觀點。是否根據建議全面廢除機車兩段式左轉？交通部表示，將全面推動「機車左轉安全精進措施」，包括將左轉專用道與左轉保護時相列為路口改善的核心重點，因地制宜地導入交通工程配套措施。

交通部表示，左轉安全的核心關鍵並不在於政策的全面開放與否，而在於如何有效降低人因失誤，並因地制宜地導入交通工程配套措施。

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交通部進一步說明，在動態且複雜的路口環境中，機車由於體積較小，且極易遭到前車遮蔽，導致駕駛人往往面臨沒看到、看錯或想錯的認知過載風險，如果讓機車在缺乏號誌保護的情況下進行機會左轉，將會使其直接暴露在對向高流速車流的側撞風險之中。

交通部表示，將全面推動左轉專用道與左轉保護時相列為路口改善的核心重點，期盼透過明確的號誌時段劃分，從源頭消除車流交織的衝突。

「交通安全絕不能僅看事故件數，更必須嚴格評估傷亡嚴重度。」交通部說，機車若在無保護狀態下直接左轉，一旦與對向汽車發生對撞，其重傷與死亡率極高。兩段式左轉的待轉區在本質上屬於一種保護左轉措施，能提供不願意或不敢直接左轉的用路人，如高齡者或新手駕駛一個安全的容錯空間。

為了建構更安全且包容的交通環境，交通部將偕各縣市政府，在條件許可且設有左轉專用道與保護時相的路口，逐步引導機車安全左轉；而在環境複雜、車速快或未設有號誌保護的路口，則維持兩段式左轉以策安全，並同步改善待轉區動線與清理路側違規臨停，徹底消除用路人待轉變待撞的疑慮。

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