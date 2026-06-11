機車兩段式左轉取消？交通部拍板「因地制宜」 改採這招保護騎士
近期學術研究指出，台南市部分行政區試辦取消強制兩段式左轉後，交通事故下降21%，引發機車族與交通改革團體熱烈討論。針對機車兩段式左轉存廢爭議，交通部路政及道安司長吳東凌10日首度明確表態，宣布不會全面取消兩段式左轉制度，也不會一體適用開放機車直接左轉，而是將根據各路口條件因地制宜。
吳東凌指出，相關研究主要針對特定道路條件進行分析，屬於不強制兩段式左轉而非全面取消制度，因此不宜直接推論至全台各縣市。未來會透過左轉專用道、左轉保護時相與路口工程改善等措施，建立更完整的機車左轉安全機制。
多位交通學者也公開投書示警，認為機車左轉問題的解方核心在於「能否保障騎士安全」，絕不適合將特定地區的試辦經驗直接推廣至全台路口。陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯指出，左轉問題的根本解方不在於「開不開放」，而在於號誌與道路設計能否真正消除「沒看到、看錯、想錯」這三大交通事故的發生主因。台灣大學土木工程學系教授朱致遠則強調，台南試辦研究僅針對特定路段而非全面性路口，且前後比對時間只有短短三週，不應因此認定該做法可直接適用全台。
吳東凌表示，道路幾何設計、車流量、號誌配置及交通環境差異甚大，若缺乏更細緻的微觀分析，過度解讀單一城市經驗，恐難作為全國政策調整依據。他引述吳昆峯教授的研究指出，根據日本研究數據，高達96%的交通事故是由「人」的原因所造成，而機車在路口直接左轉時，駕駛人的反應時間其實是最短的。
據警政署統計，2021至2023年間，全台每年約發生4萬件機車左轉與對向直行車相關事故，平均造成267人死亡，其中高達88%為機車騎士或乘客。交通部分析指出，直接左轉時，機車因車體較小，容易遭其他車輛遮蔽，加上駕駛人可能出現未察覺、誤判或反應不及等情況，使機車直接暴露於對向車流衝突風險中。一旦發生碰撞，由於機車缺乏車體保護，重傷與死亡風險遠高於汽車。
交通部已責成運輸研究所盤點全台各縣市路口事故資料、道路條件與交通環境，進行整體分析檢討。未來在具備左轉專用道與左轉保護時相等安全條件的路口，可望逐步引導機車安全直接左轉；而在車流量大、道路環境複雜或缺乏保護措施的路口，則仍維持兩段式左轉制度，並同步改善待轉區設計與違規停車問題。
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