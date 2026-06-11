機車兩段式左轉 學者：別貿然取消、設計搭配道路分級

針對是否取消機車兩段式左轉，有學者建議，應在保護機制前提下探討機車左轉方式，包含兩段式左轉與左轉時相。聯合報系資料照

台南試辦「取消強制兩段式左轉」後交通事故下降21%，讓國內出現其他縣市跟進的聲音。交通部昨日表示已請運研所盤點全台路口，與地方政府再商議，學者則認為不宜貿然取消兩段式左轉，而是應該搭配左轉保護時相及道路分級一起規劃。

警政署統計，2021年至2023年間，每年約有4萬件因機車左轉與對向直行車導致的A1死亡事故及A2側撞受傷事故。日前有學術研究指出，台南市自2023年起逐步試辦「取消強制兩段式左轉」，試辦行政區的交通事故下降21%，引發許多民團及民意代表倡議開放機車直接左轉。

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陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯教授表示，直接左轉的討論應該建基在保護左轉車上，也就是應該在時間、空間上區隔開左轉與直行車。

吳昆峯指出，主要幹道及次要幹道應該廣設左轉保護時相、巷弄鄰里道路則應要求所有車種必須依照適當速度行駛。

吳昆峯表示，台南試辦是取消禁行機車，而非兩段式左轉。現行兩段式左轉有其副作用，如待轉跟右轉車發生衝突、待轉區不夠大，以及外側車道和路邊臨停車輛打架等。但紅綠燈也有副作用，它會造成追撞變多。吳昆峯說，兩段式左轉的副作用來自於它的設計缺漏，但其保護左轉車的效果很顯著。因為研究顯示，左轉發生事故致死率是右轉的兩倍以上。呼籲有關單位不宜貿然全面取消兩段式左轉，而是應該以實證研究證實成效與改善設計。

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