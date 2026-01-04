機車公婆元旦無理取鬧惡刁媳婦 媽寶尪「一句白目話」燃離婚引線

一名人妻抱怨公婆常刁難她，故意讓他們夫妻吵架，讓她無法理解。（示意圖，photoAC）

自古以來，婆媳問題就是沒完沒了的爛帳。最近有個媳婦分享她的元旦慘痛經歷，公婆各種無理取鬧的行徑簡直刷新三觀。最扯的是老公不但沒站在老婆這邊，還說出讓人心碎的話，讓她一秒都不想待在家裡。這段辛酸史引起不少共鳴，網友看完後都忍不住拍拍原PO，直言這種日子太委屈。

戲精公婆演離家劇

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，公婆本來元旦高高興興來家裡作客，誰知道晚上卻上演離家出走的戲碼。那天她工作忙到晚上9點才到家，點個頭打招呼後就上樓梳洗，想說讓長輩安靜看電視。結果10點多客廳就傳來咆哮聲，公婆一副受了天大委屈的樣子吵著要回家，甚至逼兒子立刻開車送他們回老家。

老公一句話讓她理智斷線

一頭霧水的原PO追問真相，結果得知公婆發火的真相竟然是不爽媳婦沒切水果招待他們，這讓PO直呼冤枉，對方壓根沒提需求，自己又不會通靈。更誇張的是，老公竟然幫腔說：「沒講妳也要知道」，這短短一句話讓她當場斷線。面對這種為了水果就能大鬧一場的長輩，原PO坦言心累，「這種公婆，惟恐天下不亂，還期待媳婦如何善待它們嗎」。

公婆行徑遭轟「妖孽」

這段離譜經歷引發網友群起砲轟，直言這對長輩根本是戲精轉世，「笑死，想吃水果是不會叫兒子幫忙切媽」「這種老公有什麼用？他是兒子都沒猜到，還要求媳婦猜」「換個角度想，這對垃圾不用待家裡一晚了」「有沒有希望他們去死？這根本是大家的心聲，他們實在太會做妖了」；也有人毒舌調侃這種沒路用的老公可以早點放生，「這種老公可以直接放生了，廢物媽寶」「這丈夫下面還有沒有蛋蛋啊，超沒種」。原PO最後無奈回應，公婆平時就愛搞小動作，目標就是要看他們夫妻失和吵架，這種奇葩心態真的無藥可救。

