「機車出廠5年未驗排氣」禁入綠島 最高罰6萬、可按次處罰

台東縣政府2026年起劃定「台東縣綠島鄉空氣品質維護區」，全鄉境實施移動污染源管制措施，出廠5年以上且未完成最近1次排氣檢驗的燃油機車禁止進入，最高可罰6萬元，並可按次處罰限期改善。

台東縣綠島鄉2026年起限制未達標的燃油機車進入。（圖／台東縣政府提供）

台東縣政府表示，綠島鄉已在2024年公告劃設「台東縣綠島鄉空氣品質維護區」， 2026年1月1日起，針對綠島鄉全境實施移動污染源管制措施，主要限制出廠滿5年以上、未完成最近1次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車進入綠島鄉，違者按車種可處500元以上、6萬元以下罰鍰，且可按次處罰限期改善。

綠島鄉全鄉境皆為空氣品質維護區涵蓋範圍。（圖／台東縣政府提供）

台東縣政府指出，設立空氣品質維護區，是為維護綠島全鄉的空氣品質，保護重要的環境資源，以及守護民眾健康，從源頭管制移動污染源並降低廢氣排放，有助維持優良空氣品質，讓環境保護與地方發展相互成就。

台東縣環保局設立告示牌及標語宣導。（圖／台東縣政府提供）

台東縣環保局說，透過特定區域出入車輛的管理機制，也能提升機車定期檢驗率，呼籲民眾按時完成車輛保養與檢驗工作。相關機車排氣定檢資料查詢可至「環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統」查看，或洽詢專線（089）221999#291。

