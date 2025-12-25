機車原地待命等嘸主人 警半小時揭開失車烏龍

▲機車原地待命一整個早上，卻遲遲等不到主人。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名61歲的黃姓男子日前早上騎車前往超商，因身體不適竟一時恍神，將機車停放在原處後直接步行返家，中午準備外出時遍尋不著機車，心急之下報警求助，幸經員警透過監視器釐清行蹤，短短半小時內便順利尋獲機車，成功揭開這起「失車」烏龍，也讓黃男放下心中大石，對警方的熱心協助深表感謝。

臺中市政府警察局第三分局東信派出所警員廖俊凱、蘇雯琪日前下午1點多，獲報東區東英公園有民眾機車疑似遺失，隨即趕赴現場處理，惟到場後巡視周邊，卻未見神色焦急的報案人，遂致電聯繫了解情況。原來報案的黃姓男子當天早上騎車外出吃早餐，沒多久即因感覺身體不適返家休息，中午準備再度外出時，在住家附近停車處來回尋找一個多小時都未發現機車蹤影，因身體狀況尚未恢復且體力透支，只好先返回住處，然而太過擔心機車遭宵小覬覦，猶豫再三後才向警方求助。

▲男子步行返家時經過愛車，卻因身體不適將騎車前來一事拋在腦後。

警方了解經過後，詳細詢問機車特徵及行程，並調閱周邊監視器畫面比對，發現黃男當日上午8點多確實騎車前往住家附近的超商，隨後卻是步行離開，員警隨即趕往該超商查看，果然在現場發現黃男的機車。黃男接到尋獲機車的好消息後，這才恍然大悟，不好意思地表示，可能因一早精神不濟加上身體不適，才會一時疏忽釀成這起烏龍，對警方迅速協助查明真相，表達由衷感謝。

警方提醒，民眾若在不熟悉的地點停車，可以利用科技的定位小物AIR-TAG，亦可開啟手機的定位功能，以備不時之需，避免因一時遺忘影響行程，甚至增加不必要的焦慮與困擾。此外，務必養成拔取鑰匙、上鎖及使用防盜設備的習慣，減少車輛失竊風險。若有需要協助的情況，也可主動尋求警方協助。（照片記者鄭瑞芳翻攝）