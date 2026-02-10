機車可不可以鑽車縫？專家給答案：碰到「１線」就違規、最高開罰1800元

交通繁忙的都市道路上，機車靈活穿梭的身影隨處可見，許多騎士習慣在紅燈時刻鑽到最前方等待，然而這個看似無害的行為，有時候卻已經觸犯交通法規。經常分享交通安全小知識的「東陽吳篙文教基金會」提醒民眾，機車在車道內鑽到前面沒違規，但跨越雙白線前往停等區的行為卻違規，最高可面臨1,800元罰款，引起網路熱議。

機車跨越雙白線鑽車陣已違規

東陽吳篙文教基金會在Threads平台發文指出，他們觀察到一個普遍卻容易被輕忽的交通違規現象，紅燈時即使前方道路已經擠滿汽機車，仍有許多機車騎士選擇直接跨越雙白線，硬是鑽到最前方的機車停等區位置，許多騎士「已經違規了都不知道」。



基金會同時在貼文中分享一張說明圖片，清楚標示雙白線屬於禁止變換車道的交通標線。這類標線通常設置在交通流量較大的同向多車道路段，包括市區重要路口、交流道匝道或隧道等關鍵地點。

廣告 廣告

機車雙白線變換車道罰款1,800元

根據相關法規，無論汽車或機車，只要跨越雙白線就可依據《道路交通管理處罰條例》進行開罰。在一般道路上違規者將面臨600元以上、1,800元以下的罰款；若是在國道上發生類似違規行為，罰款金額則提高至3,000元以上、6,000元以下。基金會也在留言中進一步提醒，「不管汽車還是機車，跨雙白線硬擠真的超危險！而且切出來也該先注意周圍來車。」



依照《道路交通標誌標線號誌設置規則》第149條第１項第１款的規定，雙白實線的設置目的是分隔同向車道，明確禁止雙邊進行變換車道的行為，確保行車安全與交通順暢。

網友分享類似經驗

文章曝光後，引發討論，網友紛紛留言表示，「鑽到前面沒違規，壓過雙白線才違規」「很多汽車也把雙白線當虛設啊！我天天看到一堆想轉就轉的汽車」「有些機車會逆向鑽左邊跨越雙黃線，然後再切回機車停等區，很日常」。

▲機車可以鑽車縫，但是不能跨越雙白線。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

更多食尚玩家報導

出國注意！托運行李別讓人借放，親戚藏「１玩具」害她遭海關攔查半小時氣炸

清水、關西都輸了！網友好評國道服務站Top10，冠軍好拍好逛、廁所乾淨

機車族快看！「符合資格者」最高可領36200元，補助申請時間、方式一次看

2026過年紅包該包多少？父母、小孩、長輩紅包行情一覽，８大禁忌觸犯恐漏財



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章