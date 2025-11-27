機車台北橋拋錨險象環生 三重巡邏警雨中緊急護推脫困

【警政時報 李健興／新北報導】三重分局三重派出所警員陳思帆、張心怡2員日前擔服08至10時巡邏勤務，於清晨尖峰時段在台北橋往台北方向車道巡經時，突然發現一名民眾騎乘之普重機車因故拋錨熄火，停在車流量極大的外側車道上。當時天空飄著細雨，橋面濕滑，加上上班車潮湧現，情況相當危險。

見狀後，兩名員警不敢大意，立即在確保自身安全前提下徒步上橋，穿梭於車流間迅速靠近該名男子，並協助其將故障機車推離車道。為避免後方來車追撞或造成二次事故，員警一面警示車輛放慢速度，一面細心陪同駕駛慢慢推車，引導其往橋下安全處所移動。

廣告 廣告

抵達橋下安全地帶後，員警仔細詢問男子情況，得知機車應是因機件故障而突然熄火。員警向其說明附近車行約在20分鐘後開門，請男子稍作等待並注意安全，男子對於警方在雨中協助、並在繁忙交通時段仍耐心守護，深表感謝。

三重分局表示，員警在交通尖峰時即時排除潛在危害，不僅避免可能發生的交通事故，也展現警方守護市民交通安全的用心，提醒駕駛人外出前務必檢查車況，遇有突發狀況可立即撥打110尋求協助。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光