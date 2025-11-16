機車單車互撞 兩騎士雙雙身亡

cnews204251116a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新店區民族路附近，昨（15）日下午3時左右，傳出2死的交通事故。新店警分局表示，接獲110通報發生車禍，立即派員前往處理並回報。交通分隊警員前往現場，發現1名22歲徐男機車騎士，騎車沿民族路往中正路方向行駛。卻疑突然與右側路旁騎單車出現的86歲劉姓男子發生碰撞。2人先後倒地，送醫後也先後宣告不治。詳細肇事死亡原因，仍待後續進一步釐清。

警方表示，2人送醫後，雙方酒測值皆為0.00MG/L。徐姓機車騎士，手肘、頭部等受傷，陷入昏迷，在新店耕莘醫院搶救後，昨日下午6時3分宣告不治。騎單車的劉姓老翁，倒地時頭部受傷，於加護病房救治，也在昨晚8時許宣告不治。詳細肇事死亡原因，將進一步釐清中。

照片來源：新北市警方提供

