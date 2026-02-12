機車失蹤案露曙光 破案關鍵竟是一張罰單

▲儘管多了意外的紅包，這名敢做敢當的大丈夫，事後還特地到派出所感謝員警的協助。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名41歲的蘇姓男子日前至火車站周邊辦事後，返程時卻遍尋不著機車，連續兩天自行找車仍毫無所獲，只好轉向警方求助。員警展開協尋之際，意外發現這起「機車失蹤案」的關鍵線索，竟藏在一張違規停車罰單上，罰單中清楚記載的違規地點，也成了指路明燈，讓蘇男順利找回愛車。

臺中市政府警察局第三分局立德派出所警員洪子傑於日前下午在所內值勤時，一名蘇姓男子入內求助。他表示，前天上午曾騎機車前往臺中火車站附近的商場辦事，準備離開時卻遍尋不著愛車，因一時想不起實際停放位置，又另有要事在身，當下只好先行離開，打算改日再來尋找，未料隔日再度前來，耗費一整個上午仍毫無所獲，這才轉向警方求助。員警確認蘇男確實已拔取鑰匙，且車輛並未遭拖吊，隨即協助調閱周邊監視器畫面，亦未發現他人騎乘使用跡象，研判遭竊可能性不高，遂由員警兵分多路，擴大至周邊街道協助查找。

▲儘管多了意外的紅包，這名敢做敢當的大丈夫，事後還特地到派出所感謝員警的協助。

正當眾人忙於尋車之際，破案關鍵卻意外出現在所內。一名員警聽到協尋的車牌號碼後覺得似曾相識，回想起不久前曾在東區大公街人行道上舉發違規停放機車，而該批舉發資料尚未輸入系統，僅有開單員警知情。經比對確認，果然正是蘇姓男子苦尋多時的機車。警方隨即通知蘇男到場確認，得知機車並未遭竊，而是因違規停放被依法舉發，心情彷彿洗了一場三溫暖。蘇男苦笑自嘲：「多了一個紅包。」儘管如此，他仍十分感謝警方熱心協助，事後更提著一大袋手搖飲返所慰勞員警的辛勞，讓警方感到十分暖心。

115年加強重要節日安全維護工作現已展開，為讓民眾安心過節，警方戮力堅守崗位維護治、交安工作。也提醒民眾，外出停放機車務必遵守交通規定，停車後可利用手機拍照或定位功能記錄停放位置，避免因記憶模糊誤以為機車遺失，不僅節省時間，也能避免事後尋找車輛的困擾。（照片記者鄭瑞芳翻攝）