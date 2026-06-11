機車左轉事故致死率為右轉2倍 學者倡道路分級保安全
交通部正蒐集各縣市路口事故資料，將分析研究機車左轉保護精進機制，再與地方政府討論。學者表示，左轉若發生事故，致死率為右轉2倍以上，不宜直接討論全面性開放直接左轉，應著重道路分級與速度管理等方向，並廣設左轉保護時相。
陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯今表示，台灣道路環境複雜，不宜直接討論全面性開放直接左轉，機車是主要車種之一，需要認真對待，在路口許多危險都發生在左右轉當下，若欲改善，首先道路應分級分類，主要與次要幹道，應廣設左轉保護時相，進入巷弄鄰里道路後，則應所有車種皆在適當速度行駛。
吳昆峯說，研究發現，台灣土地大部分為混合使用，很多短街廓，也使汽機車和自行車左轉情況很多，也易與對向直行車碰撞，因此也凸顯道路分級重要性，主要幹道讓穿越性車流通過，左轉需要被保護，次要道路速限要往下降，停車應往路外去停，停車與速度管理是巷弄鄰里道路的設計重點。
「左轉發生事故致死率是右轉2倍以上！」吳昆峯指出，先前研究大專生事故，發現許多人在路口直行被左轉車撞，顯示即便是直行車，仍處在左轉車的威脅下，且目前兩段式左轉設計仍有改進空間，民眾會覺得待轉時會與右轉車發生衝突、待轉格空間不足、在外側車道時會與路邊臨停車輛打架等，其實都可透過更好設計來解決。
吳昆峯提到，民眾常赴日旅遊，可感覺出來，台灣的路沒比日本小條，但為何在日本感覺行車更順暢又較安全，應思考台灣的路比別人大條，為何常塞車又事故多，有許多因素造成，可能道路設計與民眾直覺相反。
吳昆峯舉例，台北市較多禁止左轉，直接左轉的好處是會讓車流效率更順暢、降低事故風險，大家會感覺，在路口等左轉要等很久，顯示有些交通工程和民眾直覺不同，但仍需實證研究來支撐。
吳昆峯強調，直接左轉是可討論的，前提是要「保護左轉」，機會左轉涉及任務很複雜，尤其是機車在左轉或直行通過路口時，碰撞事故嚴重程度高，故保護左轉要將時間與空間區隔，現階段應討論如何讓台灣的路口，特別是主要幹道，有更多保護時相。
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