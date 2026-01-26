機車左轉遭直行豪車撞！ 騎士頭部重創送醫亡
22號下午2點多，新北市新莊發生一起死亡車禍，一輛百萬豪車直行到一半，撞上了對向左轉的機車，騎士當場被撞飛，導致他頭部重創，緊急送醫搶救仍宣告不治，警方後續到場對肇事駕駛實施酒測，酒測值為0，而騎士抽血檢驗之後，也沒有酒精反應。
黑色自小客車行駛在車道上，下一秒跟對向左轉的機車發生碰撞，只見騎士閃避不及，當場被撞到騰空翻了一整圈，最後重摔倒地，駕駛發現闖禍了，趕緊急煞臨停，百萬豪車水箱護罩掉了下來，車頭鈑金凹陷變形，遭撞的機車一半的龍頭消失不見，坐墊噴飛車殼碎裂，裡面的線路裸露，車身也留下不少刮痕。
重回現場在新北市新莊的環漢路上，這邊的紅綠燈沒有轉彎的專用號誌，因此駕駛人如果想要左轉的話，只能夠提高警覺，並且把握空檔。
事發在22號下午2點多，新北市新莊重新路五段656巷以及環漢路口警方調查，63歲的潘姓駕駛當時是上班返家途中，開著百萬豪車，直行到一半撞上正在上班的40歲束姓男子，撞擊力道之大，導致束姓騎士頭部嚴重受創，肢體多處擦挫傷，雖然消防到場意識清醒，但是緊急送醫搶救，最終仍然宣告不治。
雖然這個路口沒有設置待轉指示牌，但是因為車流量相當大，部分騎士要轉彎時，為了安全起見，還是會選擇兩段式左轉。而根據警方統計，去年一整年這個路口發生了8件車禍事故，這一回死亡車禍，警方後續對肇事駕駛，實施酒測酒測值為0，騎士抽血檢驗之後，也確認沒有酒精反應，雙方的車上也都沒有查獲違禁品，詳細的車禍原因以及相關責任，都還有待調查釐清。
更多東森新聞報導
恐怖車禍！基隆腳踏車伯被壓聯結車底 警消急搶救
酒駕慣犯拒檢狂飆！失控自撞民宅 警掏槍抓人
與運將口角遭丟包！新北男倒臥內車道 遭4車輾斃慘死
其他人也在看
女模「嘴塞襪遭窗簾綑綁」亡 閨密曝對話：曾遭男友餵毒
去(2025)年11月中，一名26歲的女模被發現昏迷倒臥在租屋處，送醫後宣告不治，警方還從當時也在現場的男友身上搜出不少毒品，將他依毒品罪嫌送辦，而檢警後續在女模胃裡驗出大量藥物及毒品，初步排除他殺。...華視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
日本共產黨委員長田村智子 (圖)
日本眾議院選舉將於27日公告、2月8日投開票，執政與在野黨黨魁26日在日本記者俱樂部舉辦討論會，就消費稅減稅等主要政策等展開辯論。日本共產黨委員長田村智子批評財富集中於大企業與富裕階層，導致民生困苦，主張以消費稅廢除為目標，先行降至5%。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬季風暴奪命 全美24州緊急狀態
一場冬季風暴來勢洶洶，正全面衝擊美國，根據CNN報導，至少24個州在風暴來臨前已經宣布進入緊急狀態，多達9000萬人籠罩在低溫警報之中。紐約州州長形容，這波極端天氣宛如「北極圍城」，多項低溫紀錄被...大愛電視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
體壇》卡達奧會主席 當選亞洲奧林匹克理事會主席
第46屆亞洲奧林匹克理事會（OCA）會員大會，在今天選出卡達的H.E. Sheikh Joaan Bin Hamad Al Thani為OCA主席，卡達在爭取主辦2036年夏季奧運會之際，在奧林匹克的舞台上再下一城。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
停電事故13年減7成 台電精進電網韌性
【記者郭襄陽台北報導】台電26日於經濟部召開「配電系統供電穩定強化作為」記者會，說明配電系統改善成果。近年台電加速汰換老舊設備、導入智慧科技巡檢、並落實防範鳥獸碰觸，以「事前預防」取代「事發搶修」，配...自立晚報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
帝國大廈亮燈祝賀「敵人」愛國者進軍超級盃！引起紐約球迷撻伐
體育中心／丁泰祥 報導不管是哪一項職業運動，紐約和波士頓的球迷都是勢不兩立，大聯盟的紅襪隊和洋基隊，算是最著名的世仇，NFL也是有類似的狀況，今天(26號)屬於波士頓的新英格蘭愛國者隊，在美國聯會(AFC)冠軍賽，客場大雪中，以10:7險勝丹佛野馬隊，奪下美國聯會冠軍，率先取得超級盃的門票，這也是愛國者自從2019年，結束了傳奇四分衛Tom Brady的時代後，第一次進軍超級盃。賽後，紐約著名地標帝國大廈，亮燈為愛國者慶祝，但也引起紐約球迷的撻伐。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
電商酷澎個資外洩案 韓警方估影響逾3000萬用戶
（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國警方今天表示，據信電商平台酷澎（Coupang）超過3000萬用戶的個資遭外洩，不排除聲請羈押警方兩度傳喚未到的酷澎臨時執行長羅傑斯（Harold Rogers）。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不滿解散眾議院 高市內閣支持率暴跌
多份民調結果顯示，日相高市早苗領導的內閣支持率下滑，顯示她解散眾議院的決定引發民眾不滿。根據《每日新聞》民調結果，高市內閣支持率從去年12月的67％暴跌至57％。《日經新聞》調查顯示，支持率從75％降至67％、首度跌破70％。共同社調查也顯示，高市內閣支持率從68％下滑至63％。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
鈴木駿輔成功案例 悍將育成洋投配置替球隊加分
（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職富邦悍將新球季找來4名洋投、1名育成洋投、1名洋砲，執行副領隊林威助今天受訪表示，會考慮找育成洋投主要是有鈴木駿輔去年成功的案例，維持育成洋投配置對球隊加分。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體價格水漲船高…半導體業示警：短期難緩解
AI基礎建設熱潮持續推升記憶體需求，半導體產業高層警告，記憶體晶片短缺與價格上漲情況，恐將一路延續至2027年。新思科技執行長加齊（Sassine Ghazi）指出，這波由AI資料中心帶動的晶片供應緊縮，時間可能比市場原先預期更長。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
私人飛機墜毀緬因州 美聯邦航空總署證實7死1傷
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國聯邦航空總署今天表示，一架私人商務飛機昨晚在緬因州班戈國際機場起飛時墜毀，這起空難造成7人喪命，但有1名機組員受重傷倖存。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
不用民調了！彰化謝家人馬搶議員席次 竟到媽祖廟前擲筊決定
彰化縣二林區縣議員陳一惇表態參選二林鎮長後，立委謝衣鳯、縣議長謝典林服務團隊中的洪川正與曾溫泉都積極爭取空出的議員席次。謝家陣營原本計畫以民調擇一參選，但協商後改為25日在二林仁和宮擲筊，經過兩度加賽，最終由曾溫泉擲出聖筊勝出，將代表謝家陣營披藍色戰袍參選縣議員。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
明尼蘇達州公民再遭槍殺 NBA灰狼、勇士教頭悲痛發聲
美國職籃NBA明尼蘇達灰狼隊(Minnesota Timberwolves)教練范奇(Chris Finch)25日表示，他們對於明尼阿波利斯(Minneapolis)發生的事感到「心碎」。在美國總統川普(Donald Trump)政府的大規模打壓移民行動中，當地已經有第二位美國公民遭到聯邦探員槍殺。 范奇在灰狼迎戰金州勇士(Golden State Warriors)的比賽開場前激動的告訴記者，「不到3週內我們第二次以最難以想像的方式，失去了我們社區的另一位摯愛成員」。 這場賽事原本應在24日舉行，但由於37歲的加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)遭到聯邦探員槍殺，引發社會動盪，因此延期到25日。不到3週前，一名移民探員向同樣37歲的古德(Renee Good)開槍，導致她死在車內。 范奇在記者會上努力保持冷靜地說，作為一個團體，他們對於目睹並承受的這些事感到心碎。他們只想向普雷蒂的家人親友、以及所有捲入這場發生在他們深愛社區的令人無法接受事件者，表達慰問、祈禱和關懷。 勇士隊教練柯爾(Steve Kerr)則稱普雷蒂之死、以及明尼阿波利斯的持續動亂不安「令人非常悲痛」。他中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
買賣爭議引衝突2嫌砸車行 平鎮警迅速偵破送辦
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市警察局平鎮分局北勢派出所23日接獲報案，指中豐路一間中古車行遭 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美國從盟友變風險來源 歐洲急拚「脫美」防衛自主 促冷戰後最大軍費增長 2035軍備投入估達美國80%｜鏡轉全球｜#鏡新聞
《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGMC 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
我要看項鍊！ 3搶匪闖銀樓奪42萬金飾飛車逃
我要看項鍊！ 3搶匪闖銀樓奪42萬金飾飛車逃EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台北清真寺土地容積移轉爆糾紛 基金會前董座被控背信獲不起訴
台北市清真寺之前因為土地所有權的問題差點拆寺還地，最後在台北市政府出面指定清真寺為古蹟，並與土地所有者嘉新水泥達成容積移轉的補償協議，才讓清真寺得以保存，但事後台北清真寺基金會認為前董事長馬超彥在容積移轉過程中，在未經董事會同意下，擅自與嘉新水泥簽約達成容積移轉協議，涉犯背信罪。但台北地檢署調查後認為馬超彥罪嫌不足，處分不起訴。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
面對高度「沉默」的腎臟疾病 醫建議定期規劃檢查
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】腎臟疾病的臨床表現往往非常不明顯，早期難以察覺。多數病患在出現蛋白尿（泡泡尿）、下肢水腫或難以控制的高血壓等症狀時，其腎絲球過濾率（eGFR）往往已顯著下降，甚至可能已低於25 ml／min／1.73m²。在此階段，病患已經錯失了最佳的治療時機，腎功能可能一去不復返。 保護腎功能 定期腎臟檢查尤其重要 林口長庚醫院腎臟科湛茗任醫師表示，不論是一般民眾或已知的腎病高風險族群，都應將常規性的腎臟檢查納入年度健康管理計畫。藉由歷年的腎功能狀況，我們就可以知道腎臟是否有出現不尋常的變化或是疾病。湛茗任醫師舉例，就像股票市場，單一天的價格可能無法判斷好壞，但如果每天看連續看十天，就能知道整體走勢。 腎臟篩檢：腎功能、蛋白尿、影像學檢查缺一不可 腎臟疾病的初期症狀極少，許多病患是在腎絲球過濾率（eGFR）已低於 25 ml／min／1.73m²，才想要接受治療，但這時已經相對晚期，藥物治療反應通常不佳，造成病患終身的遺憾。因此湛茗任醫師建議民眾，年度健檢應包含三大核心指標： 腎功能定量：透過抽血檢測肌酸酐，換算得出腎絲球過濾率（eGFR），評估腎臟清除毒素的能力。 蛋健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曝「101曾拒阿湯哥」內幕！前北市副市長：扼腕到不行
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日上午9時挑戰徒手攀登台北101，僅花91分鐘就完成登頂。前台北市副市長李永萍透露，影星湯姆克魯斯曾有意到台北101取景拍攝，但未能促成，市府當時缺乏相關機制，最後該計畫轉往上海，她扼腕到不行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 455則留言