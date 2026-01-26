機車左轉遭直行豪車撞！ 騎士頭部重創送醫亡

黑色自小客車行駛在車道上，下一秒跟對向左轉的機車發生碰撞。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





22號下午2點多，新北市新莊發生一起死亡車禍，一輛百萬豪車直行到一半，撞上了對向左轉的機車，騎士當場被撞飛，導致他頭部重創，緊急送醫搶救仍宣告不治，警方後續到場對肇事駕駛實施酒測，酒測值為0，而騎士抽血檢驗之後，也沒有酒精反應。

黑色自小客車行駛在車道上，下一秒跟對向左轉的機車發生碰撞，只見騎士閃避不及，當場被撞到騰空翻了一整圈，最後重摔倒地，駕駛發現闖禍了，趕緊急煞臨停，百萬豪車水箱護罩掉了下來，車頭鈑金凹陷變形，遭撞的機車一半的龍頭消失不見，坐墊噴飛車殼碎裂，裡面的線路裸露，車身也留下不少刮痕。

重回現場在新北市新莊的環漢路上，這邊的紅綠燈沒有轉彎的專用號誌，因此駕駛人如果想要左轉的話，只能夠提高警覺，並且把握空檔。

事發在22號下午2點多，新北市新莊重新路五段656巷以及環漢路口警方調查，63歲的潘姓駕駛當時是上班返家途中，開著百萬豪車，直行到一半撞上正在上班的40歲束姓男子，撞擊力道之大，導致束姓騎士頭部嚴重受創，肢體多處擦挫傷，雖然消防到場意識清醒，但是緊急送醫搶救，最終仍然宣告不治。

雖然這個路口沒有設置待轉指示牌，但是因為車流量相當大，部分騎士要轉彎時，為了安全起見，還是會選擇兩段式左轉。而根據警方統計，去年一整年這個路口發生了8件車禍事故，這一回死亡車禍，警方後續對肇事駕駛，實施酒測酒測值為0，騎士抽血檢驗之後，也確認沒有酒精反應，雙方的車上也都沒有查獲違禁品，詳細的車禍原因以及相關責任，都還有待調查釐清。

