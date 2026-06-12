機車強制兩段式左轉引發討論 時力籲訂改革期程

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（中央社記者曾以寧台北12日電）機車強制兩段式左轉議題，因國內最新研究引發討論。時代力量今天表示，研究實證明確，籲交通部公開已取消強制兩段式左轉路口的事故統計變化，並訂定具體改革期程與標準。

時代力量今天發布新聞稿指出，台灣大學張宏浩教授研究團隊近日分析台南市2023年起在部分路口取消強制兩段式左轉真實數據，發現路口事故件數下降21%、受傷人數下降19%、醫療支出減少4.7%，且降幅最顯著者為機車事故；研究結果刊載於國際交通期刊「Transportation Research Part A」。

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時代力量認為，此研究已清楚說明強制兩段式左轉確有改革必要，但改革必須有計畫、有期程，而非以空洞回應帶過。交通部昨天對外說明，未能回應盤點完成時程、何時與地方政府展開討論、今年預計建設幾處左轉保護時相、政策調整的目標與期程為何等實質內容，僅「是空洞的廢話」。

對於交通部以每年約4萬件左轉事故、267人死亡、其中235人為機車騎士為由，主張強制兩段式左轉具有保護機車騎士的效果，時代力量質疑，此統計涵蓋大量汽車直接左轉、撞擊直行機車騎士的案件，與機車是否執行兩段式左轉並無關聯，僅能說明路口左轉本身存在高風險。

時代力量批評，交通部對不利己方的研究設置嚴格檢驗門檻，對有利己方的數據卻照單全收，是怠惰行事。並認為，兩段式左轉源於40年前「機車為過渡期交通工具」的政策思維，如今機車仍是數百萬台灣民眾的日常交通工具，應取消強制，以達成道路平權。

時代力量認為，若交通部仍認為證據不足，應擴大試辦，而非拒絕改變，因此提出3項要求。第1、針對近年已取消強制兩段式左轉的路口進行完整事故統計，並公開結果；第2、明確說明「因地制宜」的評估標準為何；第3、提出具體的改革期程，清楚告知外界政策調整的目標與時間表。（編輯：張均懋）1150612