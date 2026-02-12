機車待轉區慘變「待撞區」！高雄婦轉彎耍狠硬切被直行車撞翻 波及待轉機車妹
高雄五福路今早發生驚悚車禍，賴姓女子開車行經五福、和平路口，疑似為了搶快左轉，遭對向周女駕駛的直行車猛烈衝撞後翻覆，波及一名正在待轉區乖乖等紅燈的女騎士，造成2人受傷，現場零件碎裂一地，嚇壞路過民眾。
苓雅分局調查，今日上午8時29分，45歲賴姓女子駕駛汽車沿五福一路東向西行駛，來到和平一路口準備左轉。此時，對向正巧是41歲周姓女子開著車直行而來，賴女疑似沒看清車況就硬轉，導致兩車在路中央撞上，強大衝擊力讓賴女車輛側翻，直接掃向在路口待轉區停等紅燈的34歲紀姓女騎士。原本靜止不動的紀女連人帶車被撞倒地，場面一度混亂。
警方趕抵現場後，發現賴女毫髮無傷，但被撞的周女與倒楣的紀姓騎士全身多處擦挫傷，醫護人員緊急將兩人送醫，所幸意識清醒，治療後並無大礙。經警方酒測，三方駕駛均無酒駕，路口監視器也完整錄下賴女搶快轉彎的瞬間，詳細肇事責任待送交通大隊研判分析。
苓雅分局初步認為，事故主因是賴女轉彎車未禮讓直行車。警方呼籲，用路人行經路口應遵守「慢、看、停」，別為了搶幾秒鐘左轉而害人害己。警方也將持續加強該路口的違規取締，提醒民眾別把馬路當競技場。
