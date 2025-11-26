「機車後座乘客環抱駕駛」並不違法、不會被開罰
網傳「機車後座乘客環抱駕駛遭開罰300元」？
交通法規沒有「禁止後座乘客環抱駕駛」規定
查核記者：邱劭安
責任編輯：陳偉婷
近期社群平台流傳一則訊息，宣稱「機車後座乘客雙手環抱駕駛」是違法行為、要罰300元，並稱台北市今年已開罰187件。經查，台灣交通法規沒有「禁止後座乘客環抱駕駛」的規定。
一、台北市交通大隊指出，交通法規沒有明文規定「機車後座乘客環抱駕駛」違法，北市沒有開出187張罰單，傳言說法並不正確。
二、檢視《道路交通安全規則》，規定機車後座乘客不得側坐及應穩妥，並沒有規定「禁止雙手環抱駕駛」或「不得前傾貼靠駕駛」等內容。
三、傳言說法源於今年5月一篇內容農場文章，內容除了捏造法律規定，聲稱有多起遭開罰的實際案例，都未附上可信消息來源。
網傳「機車後座乘客環抱駕駛違法」是虛構捏造的說法，實際上並沒有相關規定。因此，為「錯誤」訊息。
背景
近期，社群平台流傳訊息宣稱，機車後座乘客雙手環抱駕駛是違法行為，每張罰單金額為300元，台北市今年1至6月已開出187件的罰單。
此外，還附上一個文章網址，內容宣稱《道路交通管理處罰條例》第31條第5項規定，機車後座乘客禁止雙手環抱駕駛、禁止側坐或懸空擺動，且不得前傾貼靠駕駛等。
查核
查核點：網傳說法是真的嗎？
沒有「機車後座乘客環抱駕駛罰300元」的交通規定
台北市交通大隊執法組表示，傳言所稱「後座乘客環抱駕駛開罰300元」的規定並不存在，因此也沒有傳言提到的今年已開罰187件。
台北市交通大隊說，根據《道路交通安全規則》第88條規定，機車附載人員或物品應依下列規定，小型輕型機車（排氣量在50cc以下）不得附載人員，重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人。
此外，駕駛人及附載乘客均應戴安全帽，且附載乘客不得側坐，並要穩坐於座位上。
道路交通管理處罰條例沒有規定傳言說法
傳言聲稱《道路交通管理處罰條例》第31條第5項規定，機車後座乘客禁止雙手環抱駕駛、禁止側坐或懸空擺動，且不得前傾貼靠駕駛等。
查核中心檢視《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，僅規定「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰」；進一步檢索《道路交通安全規則》第88條可知，機車附載人員的確不得側坐，但並沒有「禁止雙手環抱駕駛」、「不得前傾貼靠駕駛」等規定。
傳言說法源自內容農場網站
傳言內容來自一篇今年5月發布的內容農場文章。檢視原始文章，內容除了提及法律規定外，還列舉多起「後座乘客環抱駕駛開罰300元」案例，但都未附上任何可信消息來源。
直至11月，有臉書帳號發文並貼上該內容農場文章，讓部分網友誤認真有「後座乘客環抱駕駛開罰300元」的相關規定。
