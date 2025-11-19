機車後輪漏氣「路人狂提醒」 他感動喊：人情味版胎壓偵測器

戴定恩分享，他正打算騎機車去補胎，沒想到途中一連串路人好心提醒，讓他相當感動。圖僅示意，與本文無關。（示意圖／photoAC）

時常聽見有人形容「台灣最美的風景是人」，來稱讚台灣人善良、有人情味，而泌尿科醫師戴定恩近日就分享，他因機車後輪漏氣打算去補胎，結果路上遇到許多好心用路人提醒他「記得去補胎打氣喔」，讓他感動直呼，「台灣人的熱情與善意，就是我最可靠的『人情味版胎壓偵測器』！」

戴定恩在臉書粉專發文表示，最近他在騎車時，總感覺車子怪怪的，不僅轉彎沉沉的，操控也不太順，原本以為是自己太累，結果檢查發現後輪竟然漏氣了。

戴定恩說到，發現輪胎異常後他就立刻去補胎，但在他前往車行的路上，體會到了多名用路人的善意，無論是一起等紅燈的騎士、路邊的行人，只要看到他「扁扁的後輪」，都會熱心提醒他「肖年欸，記得去補胎打氣喔！」

廣告 廣告

對此，戴定恩感嘆，「那種真心的關心，比胎壓偵測器還準還及時。那一刻突然覺得，雖然我的車沒有裝胎壓偵測器，但台灣人的熱情與善意，就是我最可靠的『人情味版胎壓偵測器』。」

戴定恩也提醒，騎車或開車前一定要先檢查車況，確定沒有漏氣、胎紋正常，再安心上路，「台灣人的溫暖和善良，總是在你最需要的時候跳出來提醒你。真的很感謝，也真的很幸運」、「台灣人真的很可以」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

朋友變情人3／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚

噁男持刀闖住家！20多歲女遭硬上 經歷「恐怖17小時」精神崩潰

這縣市過馬路驚見「刷卡區」！嗶一下延長10秒獲萬人好評