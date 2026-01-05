機車從人行道「突襲竄出」 高雄女害6車連撞7人送醫

高雄三民區發生機車從人行道竄出，害6車連撞車禍。（圖／東森新聞）





高雄三民區明誠一路今（5日）早上7點多一名35歲的曾姓女騎士，突然從路旁人行道騎出來，與另一部機車發生碰撞，害其他機車煞車不及紛紛撞上，至少有6車倒地、7人手腳擦挫傷。

監視器畫面顯示，曾姓女騎士所騎乘的機車，從人行道竄出來，2車相撞後連人帶車倒地，後面的機車也因為煞車不及撞上，演變成6車連撞。

高雄三民區發生機車從人行道竄出，害6車連撞車禍。（圖／東森新聞）

警方到場確認後，一共7個人手腳擦挫傷，送醫後皆沒有大礙，經酒測也都沒有酒駕情況，不過曾姓女騎士行駛於人行道上，沒有禮讓直行車，將依道交條例開罰。

