機車忘了停哪裡？父子編故事「被偷了」還亂報地址 操壞員警下場慘了

基隆一對父子找不到停放機車，竟謊報失竊要警方幫忙，因浪費偵查資源，法官各判6個月徒刑，圖為機車停車示意圖。（基隆市政府提供）

忘了車子停在哪裡，謊報失竊，小心吃上官司。基隆一名余姓男子騎乘父親機車外出，因故自行返家後，忘了機車停放位置，竟異想天開與父親前往派出所報案失竊，甚至報了離譜的地址。雖然機車好不容易被警方找回來，但父子倆也被依誣告罪送辦，基隆地院審理認為，被告浪費司法警察機關偵查資源，各判處6個月徒刑。

這起離譜謊報機車失竊的經過為何？

這起案件發生在2024年10月間，基隆的余姓男子騎乘父親的機車外出，在新北市雙溪火車站附近發生機車故障，他暫時找不到車行修理，將機車停在路邊，搭乘火車返回基隆住處。

余男回到家中，想不起來機車確切停放位置，將原委告訴父親。隔了近一個月，父子倆為了找回機車，明知沒有失竊，仍在11月23日前往派出所報案，謊稱機車在瑞芳火車站遭竊。

稱瑞芳弄丟結果在雙溪 警方疲於奔命

警方為了找回機車，疲於奔命，先調閱瑞芳火車站附近路口監視器畫面，都沒有找到，最後透過車牌辨識系統，終於跨縣市在雙溪區梅竹蹊路邊找到機車，將父子倆依誣告罪送辦。

法官怎麼認定被告父子的行為？最後判幾年？

基隆地院法官審理，認定被告父子明知機車並未失竊，為了利用警方尋車竟謊報，導致司法警察機關虛耗偵查資源，不過，考量到兩人均已坦承犯行，各判處有期徒刑6個月，均得易科罰金18萬元。

