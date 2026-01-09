機車忘記停哪竟謊報遭竊！基隆父子騙警察幫找車 下場超慘

基隆一對父子忘記機車停放處，報假案遭揭穿，法院審結各判6個月徒刑。（機車停放示意圖） 圖：閻芝霖／提供

[Newtalk新聞] 基隆市一對余姓父子把故障機車丟在路邊，事後忘記停放地點，為尋車余姓父子竟到派出所報案謊稱「機車被偷了」，警方大費周章調閱路口監視器協尋，最後透過車牌辨識系統尋獲機車，也戳穿余姓父子謊言，基隆地院審結，依誣告罪判處各6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

事發於2024年10月，余姓男子騎乘機車外出時發生故障，將機車停放在基隆雙溪區梅竹蹊路旁，隨後搭火車返家，幾天後卻忘記車輛停放位置，與父親商量後向警方虛報機車在瑞芳火車站遭竊。

基隆警第三分局於2024年11月23日接獲報案後展開調查，調閱瑞芳車站周邊監視器，均未發現機車蹤影，後經車牌辨識系統追查，才確認車輛始終停在梅竹蹊路旁，揭穿余姓父子的謊報行為。嚴重浪費警力資源。

基隆地院審理指出，余姓父子明知機車未失竊，卻為私利虛構犯罪，耗費司法資源且危害司法公正性。考量兩人坦承犯行，依法予以減刑，最終判處各6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

