機車怎麼載好市多披薩？她目睹「阿伯1人騎回家」驚呼：台灣人超聰明

網友目睹阿伯買披薩騎車運送過程。（示意圖／Pexels）

生活中的小巧思往往讓人會心一笑。近日一名女網友在社群平台Threads分享她在好市多門口目睹的一幕，一名阿伯騎車外帶大披薩，竟運用機車坐墊與車身間夾緊披薩盒的方式穩穩載回家，讓她驚嘆直呼「台灣人超聰明！」

這名網友在Threads上發文表示，假日外出購物時，看到一位阿伯手持一大盒好市多披薩，內心不禁好奇：「這麼大一盒，他要怎麼載回去？」於是她決定原地觀察。不久後，這名阿伯現身騎車離開，令人意想不到的是，他並未使用行李架或後背包，而是將披薩盒巧妙地夾在機車坐墊與車廂之間，穩穩騎走。原PO笑稱：「辦法是人想出來的，台灣人超讚超聰明！」

這則貼文在網路上迅速引發熱議，吸引超過2.7萬名網友按讚與留言，不少人大讚這招是「生活智慧王」，並紛紛表示：「坐墊咬披薩」、「台灣人真的能用機車載各種東西」、「我也是這樣帶比薩回家的」。也有網友開玩笑問道：「確定台灣的路況，Pizza不會噴飛嗎？」原PO則回應，阿伯行車速度不超過30公里，應不至於造成披薩掉落。

此外，還有許多機車族分享各自的運送撇步，「可用寬版的行李束帶來捆綁」、「我買置物網就解決了，還可以一次載6盒比薩」、「把披薩放後座用雨衣包住，雨衣夾進後車廂，披薩很穩完全不會晃也沒有歪」

不過阿伯的方法也被電動車車主破解，「不好意思，這個電動車沒辦法，沒關好車廂無法啟動」、「GOGORO車主沒辦法，行李箱不關上車子發不動」、「Gogoro 我是放在掛鉤上+腿上平衡騎」。

