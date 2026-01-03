機車手持3C.開車吸菸 罰鍰加重

新年交通新規定，提醒大家多多注意了，立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正，未來機車駕駛人，駕駛時、手持使用3C產品，罰鍰從1000元提升到1200元，汽車不變、維持3000元，另外、駕駛期間吸菸，罰鍰也翻倍增加到1200元。

大馬路上，駕駛人專心直視前方，避免發生交通事故。為了減少危險駕駛的發生，立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正，針對汽機車行駛時使用3C或抽菸等行為，加重罰鍰。北市府交警大隊執法組長黃建盛：「機車駕駛人行駛時，手持使用手機，或汽車駕駛人 行駛時手持香菸，或吸食 或點燃，致影響他人行車安全，新台幣罰鍰均提高至1200元。」

像是用3C、抽菸這類影響行車安全的行為，從2024年7月開始不開放民眾檢舉，而據交警大隊統計，2025年約有8千多件，就相較2024年的1萬2千件少得多。如今增加罰鍰，民眾怎麼看。民眾劉先生：「(嚇阻效果)一半一半吧，如果警察巡邏 出勤看到比較多，確實就會有效，如果沒有(看到)，我覺得就沒有(效果)。」

民眾高先生：「走路都不會想聞到菸味了，騎車一定也不會想，滑手機比較嚴重，專注力就會分 就是會分心。」

