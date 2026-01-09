機車掛「死亡車牌」掩護狂領146萬贓款 失聯移工淪車手遭重判19年

記者潘靚緯／彰化報導

越南武姓移工加入詐團，竟騎懸掛「死亡註銷車牌」的機車領贓款躲避查緝，反而被警方盯上。（圖／翻攝Google Map）

一名越南籍武姓失聯移工，為了謀生淪為詐團車手，擔心被查緝，騎著懸掛「死亡註銷車牌」的機車，在彰化縣內四處提款，引起警方注意。檢警循線追查，發現武男短短半個月為集團提領超過146萬元，造成19名無辜民眾受害，雖然他坦承犯行，但法官認定他行為已嚴重危害社會信任與金融秩序，依19項加重詐欺罪，各判處1年，累計共19年。

依據判決書內容指出，去年1月24日傍晚，鹿港分局員警在秀水鄉發現一輛機車懸掛的車牌異常，經查竟是車主身故後未辦理繼承而被註銷的「死亡註銷車牌」，警方攔查後，發現騎機車的武姓男子是失聯移工，身上搜出iPhone手機、他人提款卡及現金6萬多元，他當場主動坦承擔任詐騙集團車手。

檢調查出，武男在去年1月初加入自稱「梅文友」為首的詐騙集團，擔任提款車手。該詐團以「假投資」、「假買賣」等話術詐騙被害人，等到款項匯入人頭帳戶之後，再由武男騎著懸掛「死亡車牌」的機車，在彰化各地的ATM提領贓款，事後抽取贓款1%作為報酬。短短半個月，他密集在超商、農會、銀行等處提款，總金額超過146萬元，被害人多達19人，被詐金額從1萬至10萬元不等。

法院審理期間，武男對所有犯行坦承不諱，主張警方因車牌問題攔查時，就主動承認是車手，符合自首要件。彰化地院合議庭審理後，認同其自首減刑之主張，但同時指出，武男來台工作卻逃逸，不思正當工作，淪為詐騙集團工具，嚴重破壞社會秩序與人際信任，惡性非輕。

法院認定，武男同時觸犯《刑法》加重詐欺取財罪及《洗錢防制法》一般洗錢罪，針對不同被害人，因侵害個別財產法益，分論併罰共計19罪，並審酌武男為集團的末端角色、犯後態度及自首等情狀後，就19罪各量處有期徒刑1年，共判處19年。犯罪所得與扣案贓款工具，包括6萬餘元現金、提款卡，也全數沒收。

