機車撞環保局公務車 一死兩傷

楊姓男子騎車經過新北市三重環河南路，撞上路邊環保局清潔隊公務車，釀成一死兩傷。(記者蔡琇惠翻攝)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市三重區五日發生死亡車禍，楊姓男子上午九點多騎機車途經三重環河路段，不名原因撞上停靠在一旁的環保局清潔隊公務車，造成二名作業中的許姓女清潔員及楊姓清潔員受傷，機車騎士楊男當場失去意識，送醫急救後宣告不治。

警方調查，六十歲的楊男騎機車沿著環河南路往台北橋方向行駛，因不明原因，追撞停放於路旁，正執行公務的環保局公務車輛及作業人員，造成楊姓清潔員右腳小腿打石膏、右肩擦挫傷，許姓女清潔員顱內輕微出血，左腳骨折。

肇事的楊男當場失去意識，到院後傷重不治，警方初判，楊男無不良素行，但在他置物箱內發現慢性腦部藥袋，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。