機車擦撞「外觀輕傷」竟是血胸！肋骨斷裂刺穿肺臟險奪命

一名23歲女性騎乘機車與汽車發生劇烈碰撞，送往平等澄清醫院急診室時僅主訴右胸疼痛、呼吸稍感不順，經檢查竟發現肋骨斷裂合併血胸，胸腔內積血持續增加，嚴重壓迫肺部。

一名23歲女性騎乘機車與汽車發生劇烈碰撞，送醫時僅主訴右胸疼痛、呼吸稍感不順。（圖／中天新聞）

該名女性患者送醫時外觀看似一般胸部挫傷，意識清楚，但急診專科醫師進行創傷評估時，發現其右側呼吸音異常且觸診疼痛明顯，直覺「案情並不單純」，隨即安排床邊創傷超音波檢查。影像顯示右側胸腔已出現中量積液，懷疑為出血所致，進一步確認為致命的血胸與多發性肋骨骨折，所幸經緊急手術後順利康復出院。

平等澄清醫院胸腔外科主任杜承哲表示，胸腔損傷最怕的就是「溫水煮青蛙」，外觀看似只有瘀青，內部卻在持續出血。該患者經電腦斷層掃描，影像證實右側第5至7肋骨骨折，其中兩節肋骨明顯插入肺組織，造成肺臟破裂，且胸腔內積血正持續增加。

兩節斷裂肋骨插入肺組織，造成肺臟破裂（箭頭指處）。 （圖／ 澄清醫院 ）

杜承哲主任指出，患者胸腔積血嚴重壓迫肺部擴張，單純引流恐無法止住出血，也無法解決肋骨不穩定造成的劇痛，若不緊急處理，患者隨時可能因呼吸衰竭或休克而危及生命，因此決定立即進行手術。手術採用精準內固定方式，以內視鏡微創手術進入胸腔確定骨折處和出血點，清除積血並修補肺臟，再針對斷裂的肋骨使用專用骨板進行固定，重建胸廓穩定度。

杜承哲主任說明，傳統肋骨骨折多採保守治療，包括止痛藥與臥床休養，但患者常因劇痛不敢深呼吸，容易引發肺炎，在嚴重的「連枷胸」情況下更可能造成長時間呼吸衰竭。透過現代化的肋骨固定手術，能大幅降低術後疼痛，讓患者早期下床復健，呼吸功能恢復更佳，甚至可避免嚴重的肺部併發症。

胸腔外科杜承哲主任。 （圖／ 澄清醫院 ）

手術過程順利完成，術後患者轉入加護病房，由護理團隊密切監測血氧與引流狀況。因骨折處已牢固固定，患者術後疼痛感大幅減輕，能配合呼吸訓練，經轉至一般病房進行復健後，目前已順利出院，重返正常生活。

平等澄清醫院急診室主任張維恆表示，外傷醫療是一場與死神拔河的接力賽，從急診的第一眼判斷、影像科的精準診斷，到外科手術的即時介入與術後照護，每個環節都不容許斷鏈。本次個案的成功，正是該院落實「急診到手術無縫照護」的最佳實證。

杜承哲醫師強調，車禍或撞擊後若感覺胸口悶痛、呼吸困難，即使外觀無明顯傷口，仍應立即就醫檢查，排除氣胸、血胸或內臟出血的可能，以免錯失黃金治療期。

