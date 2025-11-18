機車族光強制險還不夠 投保強化4大保障
[NOWnews今日新聞] 機車為台灣最普遍的交通工具之一，其便利與機動性深受民眾青睞。然而，機車事故發生率始終居高不下，一旦發生意外，常造成人身與財產損害，僅依賴「強制責任保險」，已明顯不足以因應實際發生的損害與風險，產險業者建議，「機車險」應建構駕駛人、乘客、第三人及車輛4大保障，強化事故發生時整體風險的承擔能力，不再侷限於第三人傷亡賠償的基本責任，才能提供更到位、更具實質效益的安全守護。
根據交通部統計，截至今（114）年9月，全台約2300萬人口中，機車數量高達約1467萬輛，平均每100人即擁有63輛機車。然而，機車事故發生率始終居高不下，一旦發生意外，常造成人身與財產損害。根據交通部統計，今年1-8月機車道路交通事故有27萬3255件，其中死亡有1101人，受傷有26萬9076人。
雖然目前機車也投保「強制責任保險」，但已明顯不足以因應實際發生的損害與風險，為滿足機車族日益多元的保障需求，產險業者推出全新機車險專案，打造涵蓋駕駛人、乘客、第三人及車輛的保障，建構4大面向防護架構，強化事故發生時整體風險的承擔能力，使保障不再侷限於第三人傷亡賠償的基本責任，而是能提供更到位、更具實質效益的安全守護。
以泰安產險「金騎保障」C方案為例（不含強制責任險），其中駕駛人傷害險含自摔等單一事故，身故200萬元、醫療20萬元，還有乘客責任險體傷100萬元、第三人責任險體傷每人200萬元，每事故400萬元，財損30萬元，另有第三人慰問金體傷每人1萬元、身故每人5萬元，還有超額責任險醫療、身故、財損1000萬元。
「低頭族」保險來了！意外險搭定期健康險 眼睛關節脊椎都有保
7大原則！金管會公布ICS過渡措施 保險業11／7前可提申請
前往光復救災有保險了！最高保額100萬 明日起開保
