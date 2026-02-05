機車族大利多！豐原台3、台13線「取消強制兩段式左轉」

【警政時報 江雁武／臺中報導】為落實交通平權理念並提升機車族行車安全與便利性，臺中市政府警察局豐原分局攜手交通部公路局中區養護工程分局臺中工務段，日前針對豐原區圓環東路（台3線）及圓環南路（台13線）辦理交通優化會勘，正式取消內側車道「禁行機車」限制，並調整相關交通設施，讓機車族行駛動線更加合理、安全。

臺中工務段表示，圓環東路與圓環南路為銜接台3線與台13線的重要交通樞紐，長期車流量大、車種複雜。過去內側車道設有「禁行機車」規定，機車須行駛外側車道並進行兩段式左轉，容易與公車、臨停車輛產生交織風險。經整體評估道路寬度、交通流量及事故型態後，決定開放機車行駛內側車道，以減少不必要的車道變換與待轉次數，提升整體行車效率。

相關改善工程已於115年2月2日進場施作，包含塗銷內側車道「禁行機車」字樣，以及拆除部分「機慢車兩段式左轉」標誌牌面，象徵該路段正式朝向更友善機車族的交通環境邁進。新制上路後，機車可依法行駛內側車道並直接左轉，有助降低交織衝突與事故風險。

豐原警分局交通組長張庫源指出，本次措施是經審慎評估後推動，並非全面取消兩段式左轉制度，而是依據道路條件彈性調整。若路口仍設有兩段式左轉標誌牌面，機車仍須依規定待轉；同時，部分路口保留機車待轉區，供車速較慢或習慣兩段式左轉的民眾自行選擇使用。

警方也提醒，交通設施優化並不代表風險消失，機車駕駛人變換車道或準備左轉時，仍應確實使用方向燈並注意後方來車，養成防禦駕駛習慣。駕駛人亦須留意新式標誌標線配置，依號誌與標線指示行駛，並與其他用路人互相禮讓。

豐原警分局表示，後續將與臺中工務段持續觀察改善後交通狀況，視實際車流與安全表現進行滾動式檢討與調整，期望在安全與效率之間取得最佳平衡。施工期間若造成短暫不便，也請用路人配合現場指揮與標示，共同維護交通順暢與安全。

